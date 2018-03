Tradition Am Osterbrunnen trifft man sich

Am Osterbrunnen trifft man sich

Michelbach / Holger Ströbel

Die Dorfmitte ist voll mit Michelbachern, die die aufwendige, bunte Dekoration des Brunnens bestaunen. In der Frühjahrssonne kommt sie richtig zur Geltung. Der Posaunenchor unterstreicht musikalisch mit „Alle Vöglein sind schon da“ die Frühlingsstimmung. Etwa 250 Stunden haben die fleißigen Landfrauen für ihr Werk investiert

„Es beginnt schon nach Dreikönig, wenn wir unsere Osterdekoration für die Halle und die Eier durchschauen und Kaputtes aussortieren. Wir sind ein eingespieltes Team, da weiß jeder, was zu tun ist“, berichtet Anita Haag, die frühere Michelbacher Vorsitzende der Landfrauen.

Der Bastelgruppe gehen die Dekoideen auch nach 17 Jahren Ostermarkt nicht aus – dieses Jahr sind die langen Tische in der Gemeinde-Halle für die Kaffee- und Kuchengäste in lichtem Gelb und Grün eingedeckt.

Von den über 1000 Eiern am Osterbrunnen gleicht keines dem anderen, alle sind unterschiedlich marmoriert oder sogar mit dem Pinsel verziert. „So 20 bis 30 zerbrochene Eier tauschen wir jedes Jahr durch neue aus“, berichtet die Landfrauenvorsitzende Christa Pfizenmaier. Für die Brunnendeko werden sie nach Farben sortiert. Besonders ins Auge fällt die große Buchskrone mit den roten Eiern oben auf dem Brunnen.

Die Idee für den Osterbrunnen haben sich die Landfrauen auf einer Fahrt in die Fränkische Schweiz geholt. Inzwischen gibt es viele Kreisgemeinden, die diese Tradition auch wieder aufleben lassen.

Für die Michelbacherin Liese Kröner ist es selbstverständlich, zum Osterbrunnenfest am Palmsonntag zu kommen. „Die Landfrauen geben sich wahnsinnig Mühe, das muss man honorieren. Außerdem spielt mein Mann immer im Posaunenchor mit“, erzählt sie. Mit dabei hat sie ihr Enkelchen mit Eltern. „Wirklich schön der Brunnen, bei uns in Bibersfeld gibt es keinen“, so ihre Tochter.

Ein Fachgespräch über die Eier-Buchs-Dekoration führen zwei Frauen aus Vellberg. „Wir haben dieses Jahr leider keinen Osterbrunnen in unserem Städtle. Aber dass wir uns als Landfrauen den Brunnen in Michelbach anschauen, ist doch klar“, erklärt eine der beiden.

„Wenn wir schon mal da sind …“

Friedrich Schaaf und seine Frau sind zwar „alte“ Michelbacher, doch sie verbringen mehr Zeit in durchgehend warmen Gefilden als in der Heimat. „Aber wenn wir schon mal da sind, gehen wir auch zum Osterbrunnenfest – und haben viele Bekannte getroffen“, freut er sich.

Richtig viel los ist auch beim Ostermarkt in der Halle. Im Foyer an der Kuchentheke bilden sich Schlangen. Kein Wunder, die Landfrauen haben 60 Kuchen gebacken und das können sie, auch wenn sie längst ein Verein sind, der ein breit gefächertes Programm auch für junge Frauen anbietet. Der Zumba-Kurs für Mädchen beispielsweise sei ein Volltreffer, berichtet Anita Haag am Rande der Veranstaltung stolz.

14 Aussteller, so viele wie noch nie, präsentieren ihre kunstvollen Produkte. Loretta Duarte Wanke ist schon fündig geworden: ein aus Holz ausgesägter Osterhase beim Eieranmalen. „Zum Einstand für unsere neue Wohnung in Michelbach. Das gefällt meinem Jungen bestimmt“, sagt sie.

Zum ersten Mal haben Jutta und Mara Kappes aus Obersteinach hier einen Stand. Mutter und Tochter verkaufen selbstgenähte Taschen aus hübsch gemusterten Stoffen. Die kleinsten sind „Einkaufswagen-„Chip-Täschle“, die größten ganz individuell gefertigte Turnbeutel.

Ebenfalls ein Mutter-Tochter-Gespann sind Birgit und Anna-Maria Munz. Die beiden spinnen aus dem Fell der eigenen Alpakas, die in Matheshörlebach stehen, wunderbar weiche Wolle in Naturfarben, die von Weiß über Braun- und Grautöne bis zu Schwarz reichen. Fast noch schöner sind die bunt, aber nicht knallig gefärbten Wollknäuel. „Wir sind froh, dass wir wieder einen Stand bekommen haben“, meint die Tochter.