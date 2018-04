Braunsbach/Untermünkheim Am Kocher-Jagst-Radweg werden Brücken saniert

Braunsbach/Untermünkheim / Elisabeth Schweikert

Drei Brücken werden abgebaut und repariert. Die Gemeinden Braunsbach und Untermünkheim weisen Umleitungen aus.

Mittwochmorgen, 9 Uhr an der Kocherbrücke zwischen Enslingen und Geislingen. Im Frühtau sind die ersten Radler unterwegs. Ein Ehepaar aus Franken radelt vorbei, es war am Dienstag von Crailsheim über Aalen nach Schwäbisch Hall unterwegs und will an diesem Tag kocherabwärts fahren – so weit die Kraft eben reicht. Der Mann steigt ab, um nachzufragen, warum er fotografiert wird. „Ab kommenden Montag werden für etwa drei bis vier Wochen keine Radfahrer die Brücke queren können“, sagt Bürgermeister Christoph Maschke aus Untermünkheim. „Dann ist’s ja gut, dass wir heute unterwegs sind“, sagt der Mann, steigt auf und radelt seiner Frau hinterher.

Die besagte Kocherbrücke ist die erste von dreien, die während der kommenden Monate saniert wird. Bereits jetzt sind die Brücken mit Folie im unteren Bereich umhüllt, damit keine Vögel in oder unter den Brücken nisten und so die Arbeiten verzögern. Wie Maschke berichtet, können die Reparaturen nur in der trockenen Jahreszeit ausgeführt werden. Um Behinderungen gering zu halten, sei das Frühjahr für die Sanierungen gewählt worden, ergänzt Bürgermeister Frank Harsch aus der Nachbargemeinde Braunsbach. Der Kocher-Jagst-Radweg könne trotzdem befahren werden. In Absprache mit Hohenlohe-Schwäbisch-Hall-Touristik wurden Umleitungsstrecken ausgewählt. „Uns war wichtig, dass die Radfahrer nicht auf die Bundesstraße ausweichen müssen“, so Maschke. Die Umleitungen wurden an die Hänge verlegt.

Bei der ersten Brücke zwischen Geislingen und Enslingen führt die Umleitungsstrecke am östlichen Kocherufer über den Diebach am Löwenbuck vorbei. Bei der Brücke nahe Obermünkheim kann die Alternativstrecke des Kocher-Jagst-Radwegs Obermünkheim/Untermünkheim nicht befahren werden. Diese Brücke soll im Mai saniert werden.

Voraussichtlich im Juni steht dann die Reparatur der Brücke an, die zwischen dem Lindenhof und Gelbingen über den Kocher führt. Die Umleitung erfolgt auf der westlichen Kocherseite über den Lindenhof nach Obermünkheim.

Die Brücken, die in den 1990er Jahren gebaut wurden, sind nicht korrekt erstellt worden. Das sei leider erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bemerkt worden, so Maschke. Die Asphaltabdichtung auf der Brücke war plan verlegt und nicht U-förmig am Brückenrand hochgezogen worden. Dies führte dazu, dass Wasser durch die seitliche Fuge gesickert ist und die hölzerne Unterkonstruktion im Wasser steht. Die Holzbalken sind mittlerweile morsch geworden.

„Die Brücke wird am Stück herausgehoben“, berichtet Maschke. Dazu wird kein Kran verwendet, sondern Wagenheber, heißt es von der ausführenden Firma Züblin aus Gaildorf. Die Brücke werde nur etwa fünf Zentimeter angehoben, damit das Gebälk im Unterbau ausgetauscht werden kann. Mit dem Abfräsen des Asphalts auf der Brücke wird am kommenden Montag, 9. April, begonnen.