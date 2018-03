Aluminium als Steckenpferd

gra

Wer vor hat, sein Zuhause um einen neuen Freisitz zu erweitern, sollte beim Tag der offenen Tür bei Balkonbau Telschow vorbeischauen. Nach wie vor sind Balkone das Hauptgeschäft des Betriebes. Vor allem in älteren Häusern fehle im ersten Stock oft ein Plätzchen an der Sonne. Umbauten nehmen allerdings meist viel Zeit in Anspruch, weshalb nachträgliche Balkonanbauten eine adäquate Lösung darstellen. „Und genau das ist unser Steckenpferd“, sagt Telschow.

Das Hauptaugenmerk setzt er auf den Werkstoff Aluminium: „Alubalkone sind die beste Langzeitlösung – nie mehr streichen, kein Rost, keine Verwitterung.“ Die robusten Balkon- und Terrassenlösungen sind pflegeleicht und vielfältig gestaltbar. Neben den Balkonlösungen gibt es im Bereich Aluminium auch Gartenzäune, Sichtschutze oder Tore. Hinzu kommen Hausvordächer und Terrassenüberdachungen sowie Glasfaltwände für den Außenbereich, Loggia-Rondoverglasungen und Rondo-Wintergärten.

Wer sich nun über die Möglichkeiten informieren möchte, hat dazu am Schau-Wochenende ausgiebig die Möglichkeit. Viel geboten ist am Samstag, 24. März, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 11 bis 17 Uhr in der Frankenstraße in Wallhausen: Rund um die Werk- und Lagerfläche von Balkonbau Telschow, kann – wie auch sonst zu jeder Zeit – die Ausstellung begutachtet werden. Außerdem stellt Zweirad Scheiterlein aus Bronnholzheim Fahrräder und Motorräder aus. Für die Bewirtung sorgt erneut die DLRG Wallhausen. Als besonderes Schmankerl gibt es am Sonntag ein Weißwurstfrühstück.