Konzert Altstars rocken in Riegenhof

Mainhardt / swp

Freier Eintritt für das Herbstkonzert „Ol‘ Time Rock‘n Roll“ der Altstars in der Kulturscheune in Mainhardt-Riegenhof: Die Altstars sind die erste Band, die aus der privaten Haller Musikschule „Jetzt geht‘s los“ für Seniorinnen und Senioren hervorging. Die Gruppe spielt seit einem Jahr zusammen. Das Repertoire der bis zu zwölfköpfigen Gruppe reicht quer durch die Hits der 70er, 80er und 90er. Beim Herbstkonzert am 24. November stehen Songs von Abba, Supertramp und Simon & Garfunkel auf dem Programm. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr. Das Team von der Kulturscheune bietet vor dem Konzert und in der Pause Leckereien aus der Bioküche an. Veranstalter ist Wolfgang Bauer von der Musikschule „Jetzt geht‘s los“.

Info Der Kontakt zum Veranstalter:

https://www.jetztgehtslos.info/.

Die Internetadresse der Kulturscheune: www.biolaedle.de.