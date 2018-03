Kirchberg Altstadt kommt vor Baugebiet

Kirchberg / Luca Schmidt

In Kirchberg darf bald wieder gebaut werden – im Baugebiet „Im Stück“. Das befindet sich auf der westlichen Seite, wenn man auf der Haller Straße in Richtung Stadt fährt. Der Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans wurde bereits im Jahr 2000 gefasst, seit 2008 ruhte das Planverfahren. Dieses soll jetzt wieder aufgenommen werden, der Auftrag liegt beim Architekturbüro Kuhn aus Schwäbisch Hall. Esther Kuhn stellte den überarbeiteten Entwurf in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Das Ziel sei gewesen, das bestehende Konzept zu überprüfen. Ergebnis: Es ist tragfähig.

Einige Änderungen gab es aber doch: „Die Planung wurde aufgelockert, die Straße hat jetzt zwei Schwünge“, sagte Esther Kuhn. So soll sie, zusammen mit den kleineren, von der Haupterschließungsstraße abgehenden Straßen, einem Rückgrat ähneln. Außerdem wurden die Größen der Grundstücke angeglichen. Für 19 Einfamilienhäuser mit Grundstücken von 450 bis 500 Quadratmetern, vier Reihen- und zwei Mehrfamilienhäuser ist Platz im Baugebiet.

Die Frage, die im Gemeinderat geklärt werden musste: Welche Form sollen die Dächer im Baugebiet haben, denn: Die Silhouette der Altstadt soll durch die neuen Gebäude auf keinen Fall gestört werden.

Kuhn stellte dazu drei verschiedene Dachformen vor (siehe Grafik zu Dachformen) und zeigte Visualisierungen davon, wie ein zukünftiges Baugebiet aussehen könnte. Das Architekturbüro plädiert für eine Mischung aus den Dachformen B und C, also Dächern mit 20-Grad-­Neigung und Flachdächern.

Stadtrat Karl Kurz von den Aktiven Bürgern warf ein, dass Gebäude, die sich in einer Senke befinden, höher gebaut werden können. Florian Stickel von der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) brachte eine weitere Möglichkeit ins Spiel: Begrenzungen solle es lediglich für jene Bauplätze geben, die von der Straße aus die Sicht auf die Altstadt verdecken würden.

Nach einigen weiteren Wortmeldungen brachte Architektin Kuhn das Problem auf den Punkt: „Auf der einen Seite möchte man den Leuten, die bauen wollen, so viel ermöglichen, wie geht. Auf der anderen Seite soll das Wohngebiet aber nicht wild durchei­nander gewürfelt sein.“ Gerhard Stahl (UWV) sprach sich gegen Vorschriften aus, denn: Je mehr man vorschreibe, desto mehr Ausnahmegenehmigungen gebe es am Ende.

Die Abstimmung ergab, dass elf Stadträte für die favorisierte Lösung der Architektin stimmten, also eine Mischung aus den Dachformen B und C, sechs Räte votierten dagegen. Mit diesen Vorgaben könne man jetzt ins Verfahren starten, so Bürgermeister Stefan Ohr. Der Arbeitsauftrag an die Architekten: den Bebauungsplan weiter bearbeiten. Zusätzlich sei eine frühzeitige Bürgerbeteiligung geplant.

Unnötige Diskussion?

Am Ende könnten sämtliche Diskussionen jedoch überflüssig sein, denn die Stadt möchte eventuell die Nahversorgungsstruktur in Kirchberg verbessern. Ein hierfür vorgesehenes Gebäude könnte direkt vor dem Wohngebiet stehen. So würde vor allem dieses den Blick auf die Silhouette der Altstadt versperren. Die Überlegungen hierzu befinden sich allerdings noch im Anfangsstadium.