Sanierung Alter Boden wieder auf Hochglanz

Braunsbach / swp

Im Bürgerhaus Steinkirchen zeigte der Linoleumboden nach 19 Jahren deutliche Gebrauchsspuren auf. Trotz der Pflege traten an etlichen Stellen Abnutzungserscheinungen, Farbveränderungen, Kratzer und Flecken ans Licht.

Im Sommer stand die Grundreinigung an. Da hatte Stefan Wirtz, Mitglied des Bürgervereins und wohnhaft in Braunsbach, eine zündende Idee. Er erinnerte sich an eine Methode, welche er auf der CMS, der Internationalen Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen in Berlin gesehen hatte. Vorgestellt wurde sie von der Firma Bona. Wirtz arbeitet bei der Firma Ziegle, einem Gebäudereinigungsunternehmen in Ludwigshafen. Wirtz berichtete Hausmeister Ralf Hermann von der kostengünstigen Methode ohne Austausch der Beläge.

Nach einer Beratung vor Ort mit Bürgermeister Frank Harsch, Architekt Wilhelm Kraft und der Firma Bona wurde das Vorgehen erörtert. Zwei Mitarbeiter der Firma Bona, einer von Ziegler und der Hausmeister arbeiteten zügig und professionell. Die sanierten Flächen konnten schon nach zwei Tagen wieder in Betrieb genommen werden. Durch eine farbliche Versiegelung mit Einstreuung von Chips erhielt der Boden eine neue Optik. Nach der Sanierung soll sich der Verbrauch an Reinigungs- und Pflegemitteln verringern. Die versiegelten Flächen seien desinfektionsmittel- und UV-beständig, rutschhemmend und extrem haltbar, so die Gemeinde. Die übliche Grundreinigung werde überflüssig, ebenso Polier- oder Reinigungsarbeiten. Die Arbeiten wurden komplett ehrenamtlich ausgeführt oder als Spende und Unterstützung durch die Firmen verbucht.