Senioren Altenhilfe in Michelfeld mit Diak nimmt Fahrt auf

Altenhilfe in Michelfeld mit Diak nimmt Fahrt auf

Michelfeld / Oliver Färber

Bereits im letzten Jahr hat der Gemeinderat Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Michelfelder Quartiers Riedgraben beschlossen. Auf einem Grundstück an der Bürkhofstraße, das der Kommune gehört, sollen Wohnen und Altenhilfe in einer speziellen Einrichtung zusammenfließen. Das Konzept dafür hat die Diak Altenhilfe gGmbH weiterentwickelt. In der jüngsten Sitzung erklärte Bürgermeister Wolfgang Binnig den Gemeinderäten, wie weit das Projekt inzwischen gediehen ist.

Das Gebäude wird von einem dritten Partner im Bunde geplant. Dafür ist die Renft Projektpartner aus Bad Mergentheim beauftragt worden. „Sie verfügt über langjährige Erfahrungen“, so Wolfgang Binnig. Es gebe Referenzen beim Bau von Altenhilfeeinrichtungen, beispielsweise jüngst mit dem Johann-Benedikt-Bembé- Stift in Bad Mergentheim.

Auf Beschluss des Gemeinderats wurde bereits ein Teil des kommunalen Grundstücks an die Firma verkauft. Diak Altenhilfe als Betreiber und Ranft Projektpartner als Planer, Bauherr und späterer Eigentümer der Immobilie werden die Einrichtung gemeinsam realisieren. Wie aus der Vorlage zur Gemeinderatssitzung hervorgeht, wurde zwischen den beiden Partnern für das Gebäude ein Mietvertrag über 25 Jahre vereinbart.

Platz für neuen Wohnraum übrig

Es gibt auch schon einen Zeitplan. Bis zum Sommer sollen das Bebauungsplanverfahren für das Gebiet abgeschlossen sein und die Erschließungsarbeiten laufen. Im Herbst könnte dann mit den Bauarbeiten für die Altenhilfeeinrichtung begonnen werden. Da diese nur eine Teilfläche einnimmt, bleiben rund 2200 Quadratmeter bis jetzt frei. Diese soll laut derzeitigen Plänen dazu genutzt werden, um neuen Wohnraum in Michelfeld zu schaffen.

Info Auch die Gebäudeplanung der Altenhilfeeinrichtung soll dem Gemeinderat öffentlich präsentiert werden. Sie ist derzeit auf die Sitzung am Montag, 16. April, ab 18 Uhr im Michelfelder Rathaus terminiert. Im Mai ist außerdem eine Bürgerinformation dazu in der Steinäckerhalle geplant.