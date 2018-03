Musik Alt und Jung unter einen musikalischen Hut gebracht

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Maike Ann-Kristin Piesker geht durch den Mittelgang auf die Bühne der Arche im Haller Sonnenhof zu. Ihr folgen 16 Cellisten, große und kleine. Das ist das generationenübergreifende Cello-Ensemble, von der 17-jährigen Maike zusammengestellt und auf dieses Konzert vorbereitet. Acht Jahre alt ist die Jüngste, 74 Jahre der Älteste.

Maike wartet bis alle sitzen und die Noten sortiert haben, dann wirft sie ihren langen Pferdeschwanz über die Schulter und zählt: „Eins, zwei, drei.“ Los geht es mit dem Choral „Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“ von Bach. Das Ensemble spielt eine Dreiviertelstunde lang klassische Stücke, die sich abwechseln mit bekannten Filmmelodien.

Die Auswahl traf Maike aus einer großen Tasche voller Notenblätter, die ihre Cellolehrerin Galina Bachrach ihr gab. Die Musiker fand sie über die Haller Musikschule und in ihrem Freundeskreis. Von Mitte Januar bis Mitte März trafen sie sich jeden Samstagmorgen zum Üben in einem Raum der Katharinenkirche. Maike, eigentlich gerne Langschläferin, übernahm an jenen Proben die komplette Leitung. Schwer ist ihr das nicht gefallen. Die 17-Jährige hat jahrelange Erfahrung durch das Spielen in diversen Orchestern. Ihre Idee für die Seminarkursarbeit „Lernen durch Engagement“ war, ein generationsübergreifendes Ensemble zu führen. Sie stellte fest, dass ihre Musiker zu Beginn recht zurückhaltend waren. Es brauchte Zeit, bis sie sich öffneten, plauderten, sich gegenseitig halfen.

„Die Proben mit Maike waren prima“, sagt Hansjörg Schöll, einer der älteren Cellisten, „sie hat eine Eselsgeduld und konnte gut umgehen mit den Leuten. Trotz ihrer Jugend ist sie sehr eloquent.“ Auch Cellistin Eva Wall fand die gemeinsame Probenzeit „super“. Ihre junge Leiterin hätte sehr gut die Fehler rausgehört. „Mir hat es Spaß gemacht und ich habe viel gelernt“, sagt auch Josefina Siebert, mit acht Jahren eine der Jüngsten.

Zur Pizzicato-Serenade steht Maike von ihrem Platz vorne links – an dem sie alle Lieder bis auf dieses mitspielt – auf und stellt sich vor ihre Truppe. Zum ersten Mal in ihrem Leben dirigiert sie öffentlich. Das hat sie erst kürzlich auf einer Musikmentoren-Ausbildung gelernt. Ihre Bewegungen haben noch etwas Vorsichtiges, der „Zack“ wird in ein paar Jahren kommen.

Musik nimmt viel Raum ein im Leben der Schülerin. Sie spielt in zwei Orchestern regelmäßig, bei dreien projektweise. Sie nimmt Unterricht in Cello und Klavier und wird angefragt, auf Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Veranstaltungen der Stadt zu spielen. Viele Male nahm Maike schon an Jugend musiziert teil, kürzlich machte sie den vierten Platz beim Limus-Wettbewerb.

„Ich mag Wettbewerbe. Auch um zu sehen, wo ich eigentlich stehe.“ Mit vier hat Maike angefangen, Cello zu spielen und war lange Zeit die jüngste Schülerin der Haller Musikschule.

Zukunft in der Wissenschaft

Beruflich soll ihr Leben allerdings in eine andere Richtung gehen: „Irgendwas mit Naturwissenschaften.“ Die Elftklässlerin weiß, dass es sehr viele gute Musiker gibt, und sie geht nicht davon aus, mal eine berühmte Cellistin zu werden. Aber das schließe die Musik als intensives Hobby ja nicht aus.

Sie liebe es einfach, die Zuhörer zu begeistern. Zum Konzert in die Arche kommen rund 60 Gäste. Sie klatschen begeistert nach den 13 vorgetragenen Stücken. Maike gibt das Zeichen zum Verbeugen. Und bedankt sich bei ihren Mitspielern mit einer Blume und einer Tafel Schokolade. Die fragen nach dem Konzert: „Machen wir weiter?“