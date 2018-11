Regionalgeschichte Als die roten Fahnen über Stuttgart wehten

Schwäbisch Hall / Herbert Kohl

Der Historiker Daniel Kuhn spricht beim Historischen Verein über Revolution und Neubeginn 1918 in Württemberg.

„Gott segne, schütze und behüte unser geliebtes Württemberg in alle Zukunft.” Mit diesen Worten verabschiedet sich der württembergische König Wilhelm II. in einem Brief vom 30. November 1918 von den Menschen im nun ehemaligen Königreich Württemberg. Viele im Land hatten ihren König verehrt, sogar geliebt, auch deshalb brauchte er wohl mehrere Wochen, um diesen Schritt zu vollziehen.

Selbst die Revolutionäre zollen ihm Respekt. Als am 9. November Aufständische ins Stuttgarter Wilhelmspalais eindringen, sagt einer ihrer Wortführer in breitestem Schwäbisch, es sei nicht wegen seiner Person, „s‘isch wegen dem Sischteem”. Verbittert ziehen sich Wilhelm und seine Frau Charlotte daraufhin ins königliche Jagdschloss nach Bebenhausen zurück.

Monarchien am Ende

Im nahezu voll besetzen Vortragsraum des Hällisch-Fränkischen Museums geht Daniel Kuhn der Frage nach, ob man für Württemberg von einer Revolution sprechen könne oder ob es sich nicht eher um einen Zusammenbruch gehandelt habe. An letzterem, so Kuhn, könne kein Zweifel bestehen: Eine militärische Lösung erschien nicht mehr möglich, nachdem im Frühjahr 1918 die letzte Großoffensive der deutschen Armeen im Westen gescheitert war. An der „Heimatfront” haben Hunger und Kriegsmüdigkeit längst die Oberhand gewonnen. Die Sozialdemokratie, seit 1917 in zwei Parteien gespalten, gibt ihren Kriegskurs auf und fordert nun demokratische Veränderungen, einen Verhandlungsfrieden sowie Reformen in der Wirtschaft. Kein Zweifel: Der Kaiser in Berlin und die mehr als 20 kleineren Monarchien im Deutschen Reich sind am Ende.

Nach den Matrosenaufständen in Kiel und Wilhelmshaven Anfang November 1918 bilden sich überall im Reich Arbeiter- und Soldatenräte. An vielen Orten, auch in Württemberg, arbeiten sie mit der alten Verwaltung und den neuen Regierungen zusammen, vor allem um die Ernährung zu sichern und für die Unterbringung der in Massen zurückflutenden Frontsoldaten zu sorgen. Neuere Forschungen, so Kuhn, hätten gezeigt, dass auch die oft geschmähten Freikorps auf diesen Gebieten wertvolle Arbeit geleistet haben – eine Aussage, die in der anschließenden Aussprache auf Widerspruch stößt. Kuhn bleibt dabei: Die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Armee habe ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es 1918 und 1919 in Deutschland – anders als in Russland – nicht zu einem Bürgerkrieg gekommen sei.

War es eine Revolution?

Doch wie verhält es sich mit dem Revolutionsbegriff? Sicher waren die Ereignisse in Württemberg keine Revolution nach dem Modell der Französischen Revolution ab 1789. Dazu ging alles zu schnell und reibungslos, erleichtert auch durch das liberale Klima, das im Königreich Württemberg schon vor 1918 geherrscht hatte. Im Januar 1919 wurde gewählt und bereits Ende Januar desselben Jahres stand die neue Verfassung. Im ländlichen Raum, etwa in Nordwürttemberg, gab es kaum revolutionär zu nennende Aktivitäten. Der noch sehr geringe Industrialisierungsgrad von etwa zehn Prozent und die vergleichsweise kleine Zahl von Militärstandorten verhinderten eine Entstehung von Arbeiter- und Soldatenräten auf breiter Front. Vielerorts rumorte es dennoch. In Hall plünderten hungernde Bürger im Jahr 1920 sogar Lebensmittelgeschäfte.

Am Ende bricht Kuhn doch noch eine Lanze für den Revolutionsbegriff: 1918 sei vor allem eine „Revolution der Erwartungen” gewesen. Man erwartete einen gerechten Frieden mit den Alliierten, bezahlbaren Wohnraum, moderate Lebensmittelpreise, vor allem aber inneren Frieden und politische Stabilität.

Diesen Erwartungen konnte die Weimarer Republik, vor allem ab 1930, immer weniger gerecht werden, sodass sie letztlich zugrunde ging – mit den allseits bekannten, nicht nur für Deutschland verheerenden Folgen.