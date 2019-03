Männertreff Als der Kamm noch gebraucht wurde

Michelbach / Johannes Ihle

Nostalgie macht sich im Gemeindehaus breit. Immer wieder fragt Karl Lenz in die Runde: „Wer kennt es noch?“ Zustimmendes Nicken ist zu sehen, Lachen zu hören. Auch nicht alteingesessene Michelbacher erinnern sich an vergangene Tage zurück. Denn neben alten Häusern sind auch Autos wie Käfer oder Prinz auf den Bildern zu sehen. Die Männerherzen schlagen höher.

Zahlreiche Anekdoten gibt es an diesem Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus in Michelbach zu hören. Lenz, der Teamleiter des Treffs für Männer, ist heute als Referent im Einsatz. Gemeinsam mit Hermann Kleinknecht blickt der 80-Jährige auf die vergangenen Tage und Jahre in Michelbach zurück.

Auch Frauen sind willkommen

Punkt 15 Uhr ergreift Wolfgang Hirth, der statt Lenz die Moderation übernimmt, das Wort und begrüßt die Männerrunde. Doch halt – bei einem genauen Blick durch den Gemeinderaum ist eine Frau zu entdecken. „Auch Frauen kommen zu unseren Treffen“, sagt Lenz im Anschluss an die Veranstaltung und lacht. „Das kommt aber immer auf das Thema an. Meist sind es Themen, die eher Männer interessieren.“

Den Anfang macht an diesem Nachmittag Kleinknecht. Er berichtet über das Adelbacher Wirtshaus, eine Wüstung am Südrand des Gemeindegebiets in Richtung Gaildorf.

Im Anschluss daran präsentiert Lenz mit Bildern aus vergangenen Tagen, die der ehemalige Bürgermeister Volker Schneider vor Jahren zur Verfügung stellte, die optischen Veränderungen der Gemeinde.

So berichtet Lenz, als ein altes Bild von der Ortsmitte zu sehen ist, dass ein Lehrer, nachdem der Leichenchor aufgelöst wurde, einen Chor mit seinen Schülern gründete. „Beim Beerdigungszug standen wir dann immer an der Kreuzung und haben gesungen.“

Dem Bäcker schauten die Kinder damals durch das Fenster beim Backen zu, im Laden kauften sie auf dem Heimweg von der Schule Bonbons und „bei Frau Keller gab es Flachswickel“. Als gegen Ende der Veranstaltung Bilder aus Gemeinderatssitzungen der 1970er-­Jahre gezeigt werden, sagt Lenz: „Da habe ich noch einen Kamm gebraucht.“ Die Runde lacht.

Mit vielen Erinnerungen gehen die Herren – und die eine Dame – an diesem Nachmittag nach Hause. Und Ersatz-Moderator Hirth ist froh, dass er an diesem Nachmittag die Leitung übernehmen durfte. Denn so kann er dem eigentlichen Leiter auch mal ein Geschenk überreichen. „Sonst beschenkst du immer alle“, sagt Hirth in Richtung Karl Lenz und überreicht ihm eine Flasche Wein und einen Gutschein.

Die Suche nach Mitstreitern

Heuer lief die 82. Veranstaltung des Männertreffs. Und diese schlägt einen Bogen zur ersten. Denn heute wie damals ging es um das Dorf Michelbach. Die Historie des Männertreffs begann 2010. Um Männern ein Angebot zu schaffen, machte sich Lenz damals auf die Suche nach Mitstreitern und fand Wolfgang Hirth, Klaus Harmening und Gebhardt Kühnle. Gemeinsam gründeten sie den Treff für Männer. „Für Frauen gab es viele Angebote im Ort, für Männer eben nicht“, sagt Lenz. Der Plan: Männer, die im Ruhestand sind oder kurz davor stehen, zusammenzubringen, und auch Zugezogenen, die neue Menschen kennenlernen wollen, eine Anlaufstelle zu bieten.

Die Nachfrage war da. Bei der ersten Veranstaltung im Oktober 2010 fanden bereits 30 Männer den Weg ins Gemeindehaus. Etwa so viele sind es im Schnitt seit acht Jahren.

Jeden ersten Montag im Monat kommen die Herren zusammen. Nur im Januar und in den Sommermonaten August und September legt der Treff eine Pause ein. Neben Vorträgen im Gemeindehaus stehen auch Ausflüge auf dem Programm wie beispielsweise zum Flughafen Stuttgart. Dort führte sie 2016 ein ehemaliger Pilot an Orte, die man sonst nicht zu sehen bekommt.

Info Der nächste Treff für Männer ist am Montag, 1. April, um 15 Uhr. Thema: Humor ist Medizin für Körper, Seele und Geist – eine interaktive Stunde mit gemeinsamen Lachübungen. Referent ist Manfred Reich vom Kreisseniorenrat.