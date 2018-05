Kinderfest Als der Eintritt 100 Mark kostete

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Tränen der Rührung erkennt man in so manchen Augen der Mütter und Väter, die beim Kinderfest tausende Schüler auf der Großen Treppe mit ihren Luftballons beobachten. Dass sich eine Stadt einen ganzen Tag lang so intensiv um ihre Kinder kümmert, zeichnet Schwäbisch Hall aus.

Dabei stand das Kinderfest, das vor 150 Jahren zum ersten Mal gefeiert wurde, in den 90er-Jahren vor dem Aus. „Die Grundschulen zeigten kein großes Interesse mehr, es war langweilig geworden“, steht in der Broschüre „150 Jahre Kinderfest“, die übermorgen bei der Veranstaltung erhältlich ist.

Autofreie Innenstadt

Organisiert wurde es in dieser Zeit vom Markt- und Steueramt. Fachbereichsleiter Jugend Schule und Soziales, Edgar Blinzinger, der in diesem Jahr vor dem Eintritt in den Ruhestand das letzte Mal dabei ist, und Thomas Gerstenberg (heute VHS-Leiter) stellten es auf neue Beine. „Ein wesentlicher Teil war meine Forderung, die Innenstadt am Kinderfest für den Autoverkehr zu sperren und die Innenstadt in Kinderhand zu geben“, schreibt Blinzinger für die Broschüre. So wird es heute noch gehandhabt.

Die Ursprünge liegen im 17. Jahrhundert. Zu Beginn des neuen Schuljahrs haben die Kinder einst eine Brezel erhalten. Aus diesem „Brezenfest“ ging dann am 28. Mai 1868 das „Maienfest“ hervor. Im Programm von einst werden Wettläufe, Gesang und Tanz aufgeführt. 1878 gab es einmalig ein Wettrudern, steht in der Broschüre, die von der Stadtverwaltung herausgegeben wird. Bis in die 1950er-Jahre wird ein kleiner Eintritt verlangt. In Zeiten der Hyperinflation erscheint der im Jahr 1923 aus heutiger Sicht mit 100 Mark als sehr hoch. Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs pausierte das Kinderfest sieben Jahre lang. In der Nazizeit drückte man den Kindern Hakenkreuzfahnen in die Hand.

Was vielleicht auch nicht allen Hallern bekannt sein dürfte: Aus dem Kinderfest ging der Kleine Siederhof hervor. Zum zehnjährigen Bestehen des Festes gründete sich die Nachwuchsabteilung der Sieder am 19. Juni 1878.

Nun wird zwar nicht das 150. Kinderfest gefeiert, da es wegen der Weltkriege 17-mal ausfiel. Aber die Gründung des Festes vor 150 Jahren wird im Mittelpunkt des Festes am 9. Mai stehen.

Wenn die Kinder in Schwäbisch Hall an diesem Mittwoch noch schlafen, sind ab drei Uhr bereits Abiturienten damit beschäftigt, rund 2500 Luftballons zu befüllen, die am Morgen des Kinderfests von den Eltern abgeholt und in die Klassen gebracht werden. Auch der Kleine Siedershof ist schon zeitig auf den Beinen: Er weckt bei einem Umzug mit fröhlichen Siederliedern die Stadt und den Oberbürgermeister. In der Zwischenzeit zählt das städtische Kinderfest-Orgateam fleißig die von den Bäckern gelieferten Kinderfestbrezeln und tütet sie für alle Grundschulklassen ein.

Dampftraktor fährt

Was wird Besonderes zum 150. Kinderfest geboten? Als erstes die Broschüre „150 Jahre Haller Kinderfest“, die einen Rückblick auf frühere Zeiten gibt. Dann wird ein Dampftraktor durch die Stadt fahren und die Kinder zu den einzelnen Aktionsflächen bringen. Und die Organisatoren greifen auch auf ein Angebot zurück, das schon vor Jahrzehnten zum Kinderfest gehörte: die Schiffschaukel. In Anlehnung an die früher verteilten Medaillen gibt es im Jubiläumsjahr ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „150 Kinderfest Schwäbisch Hall“. An der „Kinderfest-Info“ auf dem Marktplatz sind am Nachmittag Broschüren und Lebkuchenherzen erhältlich, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein besonderes Highlight soll der Auftritt des bekannten Kinderliedermachers Volker Rosin auf der Bühne am Marktplatz sein.