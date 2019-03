Handwerksbetriebe tun sich schwer damit, qualifizierte Mitarbeiter und Azubis zu finden. Woran liegt das? Auch an der Bezahlung. Was kann dagegen getan werden? Mehr bezahlen. Handwerksarbeiten würden zu günstig angeboten. Das merkte unlängst Würths Topmanager Robert Friedmann an. Das betonte auch der Haller Stadtrat Martin Lindner, selbst Handwerker, bei einem Termin des Wirtschaftsförderungsausschusses. Den Stundensatz erhöhen funktioniert auf Dauer aber nur, wenn der Kunde den Aufschlag nachvollziehen kann. Wer selbst 25 Euro in der Stunde verdient, tut sich nun mal schwer mit der Vorstellung, für die Arbeit eines Kollegen das Vierfache bezahlen zu müssen.

Der inflationäre Gebrauch des Begriffs Fachkräftemangel schränkt die Vorstellung ein, um was es geht. Einen allgemeinen Fachkräftemangel gibt es nicht. Aber Unternehmen fällt es schwer, Stellen zu besetzen, die einen tieferen Hintergrund in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erfordern. Es fehlen Arbeitskräfte auch in weiteren technischen Berufen, in der Gastronomie sowie im Bereich Gesundheit-Pflege. Befristungen, fixe Arbeitszeiten, Schichtarbeit, schlechte Bezahlung, negatives Image des Berufsfelds oder des Arbeitgebers … Gründe für Mangel gibt es genug. Aufklärung kann helfen.