Wirtschaft Alles im Goldenen Schnitt

Uttenhofen / Beatrice Schnelle

In Uttenhofen entsteht der Firmensitz für einen Elektromeisterbetrieb und einen Anbieter von Smart-Home-Computertechnik. Die beiden Start-Ups wollen eng zusammenarbeiten.

Ein „elektrisierendes“ Bauprojekt in Uttenhofen geht an den Start. Für den Elektromeisterbetrieb Marcus Krauß und den Anbieter von Smart Home-Lösungen Intelligent Buildings entsteht auf dem Industriegelände bei der Karl-Kurz-Straße ein stylisches Unternehmensgebäude mit zwei Lager-, Logistik- und Montagehallen. Der offizielle Spatenstich ist ein Familienfest: Die Bauherren Volker und Gabriele Krauß sind alteingesessene Rosengartener und lassen die Gebäude für die Firmen von Sohn Marcus Krauß und Schwiegersohn Tobias Obenland errichten.

Die beiden Jungunternehmer werden im Gründerzentrum (GZU) eng zusammenarbeiten. Ihr Angebot ergänzt sich perfekt: Informatiker Obenland will die Wohnungen und Häuser der Region mit computergesteuerten Bedienfunktionen aufrüsten, Elektromeister Krauß soll den fachgerechten Einbau übernehmen.

Zwei Firmen unter einem Dach

Für die Gestaltung des zweigeschossigen Flachbaus zeichnet Innenarchitektin Nadine Obenland verantwortlich. „Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass wir eine schöne, schlichte Außenhülle bekommen“, erklärt die Tochter der Bauherren. Man solle dem Haus ansehen, dass es zwei Firmen beherberge: „Dafür stehen die beiden markanten Verglasungen an den Ecken des Gebäudes, die der vorbeiführenden B 19 zugewandt sein werden.“

Bei den Proportionen des Bauwerks habe sie sich durchweg an den ästhetischen Gesetzen des „Goldenen Schnitts“ orientiert, was für eine angenehme Außenwirkung und eine reizvolle, optische Spannung zwischen geschlossenen und verglasten Flächen sorge. Viele Gedanken habe man sich gemeinsam darüber gemacht, wie sich die drei Gebäude optimal zueinander anordnen müssen, um einen reibungslosen Ablauf der innerbetrieblichen Logistik zu gewährleisten. „Was Nadine uns geliefert hat, war einfach großartig“, lobt Dietmar Metzger vom zuständigen Oberroter Planungsbüro.

Selbst Raum gesucht

Weil die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten erfolglos blieb, hat sich die Familie entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, „da wir ja schließlich Bauleute sind“, so Volker Krauß, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Leonard Weiss GmbH & Co. KG. Er geht demnächst in den Ruhestand und freut sich, dass im Gebäude auch noch „ein kleiner Tätigkeitsbereich“ für ihn drinstecke, in dem er künftig seine Ideen verwirklichen kann.

Im Inneren des Haupttrakts wird es auf zwei Etagen 350 Quadratmeter Büroflächen sowie ein Veranstaltungs- und Tagungsraum für 50 Personen geben. In einem Showroom werden Smart-Home-Lösungen und computergesteuerte Sicherheitstechnik im praktischen Einsatz vorgeführt: „Es ist uns wichtig, dass die Kunden den Nutzen solcher Konzepte mit eigenen Augen sehen können“, erklärt Tobias Obenland. Die beiden Hallen bieten 500 Quadratmeter Lager- und Arbeitsflächen. In den Büros sind Arbeitsplätze für bis zu zwölf Mitarbeiter geplant. Noch sei dies Zukunftsmusik, sagt Marcus Krauß, der seinen Elektromeisterbetrieb derzeit mit einem Angestellten betreibt. Bei der Firma Intelligent Buildings ist Inhaber Tobias Obenland mit seiner Frau Nadine und einer Buchhaltungskraft tätig.

Das GZU wird mit modernster Technik ausgestattet: „Unseren Strom erzeugen wir über eine Fotovoltaik-Anlage selbst“, betont Volker Krauß. Die Beheizung werde über eine Wärmepumpe erfolgen. Der Bauherr investiert rund eine Million Euro. Die Fertigstellung der ersten Halle ist für Juli dieses Jahres geplant, damit der Elektrobetrieb schnellstmöglich einziehen kann: „Das Geschäft läuft und das eilt am meisten.“ Der Gesamtkomplex soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden.