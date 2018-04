Eisenbahn Alle wollen den zweigleisigen Ausbau

Norbert Acker

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat die Ankündigung schon für Diskussion und ungläubiges Kopfschütteln gesorgt: Landrat Gerhard Bauer hatte mitgeteilt, dass der zweigleisige Ausbau der Murrbahn laut einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht nötig sei (wir berichteten). Zu diesem Schluss sei ein vom Bund beauftragtes Planungsbüro gekommen. Man solle sich auf einen Ausbau für die sogenannte Neigetechnik (siehe Stichwort) konzentrieren. Die für die Region zuständigen Abgeordneten in Land- und Bundestag können nur den Kopf schütteln. Für den zweigleisigen Ausbau der Murrbahn werben alle, die Bewertung der Entwicklung fällt aber unterschiedlich aus.

Die Murrbahn sei nur im potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) eingestuft worden, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten. „Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung hat viele überrascht. Auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann hatte wohl nicht damit gerechnet“, so von Stetten. „Wenn es dabei bleibt, wird es aus heutiger Sicht wohl nicht möglich sein, die Murrbahn in den vordringlichen Bedarf des BVWP aufzunehmen.“ Dies wäre bedauerlich. Der Bund habe aber seine Zusage eingehalten, die Strecke zu untersuchen, und jetzt eben ein negatives Gutachten vorlegt. Von Stetten wolle aber weiter für den zweigleisigen Ausbau werben.

Zweigleisigkeit muss Option sein

Es sei von vornherein falsch gewesen, den BVWP zu verabschieden, ohne die Bahnprojekte einzustufen, sagt der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner. „Ich hatte beantragt, den zweigleisigen Ausbau der Murrbahn gleich in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen. Das wurde mit den Stimmen der Großen Koalition in Berlin abgelehnt“, so Ebner. Soweit er es beurteilen könne, sei das vorliegende Gutachten nicht ausreichend. Es berücksichtige nicht den gesamten Verkehr auf der Strecke. Im Interesse der Region müsse eine umfassendere Prüfung erfolgen, die Zweigleisigkeit müsse dabei eine Option sein. „Die Verantwortlichen im Bundesverkehrsministerium dürfen sich jetzt nicht hinter dieser Untersuchung verstecken“, so Ebner.

Fachleute beraten im Mai

„Das Bundesverkehrsministerium zieht in seine Überlegungen bis jetzt nur den Ausbau für die Neigetechnik ein“, sagt Ebners grüne Landtagskollegin Jutta Niemann. Der zweigleisige Ausbau sei gar nicht Gegenstand der Untersuchung. „Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.“ Die Zweigleisigkeit müsse nach wie vor Ziel sein, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. „Es ist ärgerlich, dass die Zweigleisigkeit entgegen unserer Erwartungen nicht einmal Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist.“ Das Landesverkehrsministerium unterstütze den Ausbau der Murrbahn auf allen Ebenen. Auf Fachebene finde dazu im Mai ein Gespräch statt.

Entwicklung schon jetzt falsch

Wie schon berichtet hat sich Landrat Bauer mit einem Schreiben an Landesverkehrsminister Hermann gewandt, um eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landes zu fordern. Das hat Arnulf von Eyb, als CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Hohenlohe betreut er auch den Landkreis Schwäbisch Hall, zum Anlass genommen, sich ebenfalls an den Minister zu wenden. „Es ist Aufgabe von uns allen, den ländlichen Raum nicht dadurch zu schwächen, dass man notwendige Maßnahmen zurückstellt“, so von Eyb. Neigetechnik auf einer eingleisigen Strecke sei zwar besser als nichts, dies dürfe aber nicht bedeuten, dass man den Gesamtausbau für nicht mehr dringlich erachte. Die jetzige Entwicklung sei bereits heute falsch und lasse für die Zukunft nichts Gutes erahnen.

Ein herber Schlag

„Das Ergebnis ist ein herber Schlag gegen die Verkehrs- und Schieneninfrastruktur im ländlichen Raum“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Bullinger. Trotz der Verbesserungen, die seit dem Fahrplanwechsel vom Dezember erreicht werden konnten, übt er Kritik an der Nahverkehrspolitik des Landes. Die Verantwortung für den Fernverkehr liege aber in Berlin. Um noch zu einer Verbesserung zu kommen, fordert er die Errichtung einer Doppelspurinsel im Teilstück zwischen Fornsbach und Gaildorf. Durch diesen abschnittsweise zweigleisigen Ausbau könnte eine deutliche Frequenzerhöhung ermöglicht werden. Außerdem fordert auch er eine eigene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landes.

In den vordringlichen Bedarf

Er sehe bei weitem noch nicht das Aus für das Vorhaben eines zweigleisigen Ausbaus der Murrbahn, sagt der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein. Die nun vorliegende Bewertung stelle lediglich ein vorläufiges Ergebnis dar und kein abschließendes Gutachten. „Für mich ist daher der Bund in der Pflicht“, so Stein. Der zweigleisige Ausbau gehöre in den vordringlichen Bedarf des BVWPs. „Ich hege jedoch große Zweifel, dass die Bundesregierung rasch aktiv wird.“

Zur Chefsache machen

Die Neigetechnik mag für die Murrbahn theoretisch ausreichen, sagt Sascha Binder, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion – er betreut den Landkreis Hall. „Nur steht sie derzeit bei der Bahn nicht hoch im Kurs“, so Binder. Im Fernverkehrsbereich setze man nicht darauf. Der Auftrag zum Betrieb der Murrbahn sei gerade erst vergeben worden, seit Dezember vergangenen Jahres kämen neue Fahrzeuge zum Einsatz, die aber über keine Neigetechnik-Einrichtung verfügten. „So bald ist also mit neuen Fahrzeugen mit dieser Technik nicht zu rechnen“, so Binder. Der Backnanger CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger sollte den zweigleisigen Ausbau der Murrbahn als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium zur Chefsache erklären, meint Binder.