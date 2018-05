Meisterfeier Alle Türen stehen ihnen offen

pm

Um genau zu sein: 207 neue Meister des Handwerks – das war für die Handwerkskammer (HWK) Heilbronn-Franken ein Grund zum Feiern. Deshalb lud sie dieser Tage zur Meisterfeier in die Heilbronner Harmonie ein. Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, erhob die Absolventen des Jahrgangs 2017/18 dort offiziell in den Meisterstand: „Sie stehen für das, was das Handwerk auszeichnet: Stärke, Mut und der Glaube an die eigene Zukunft. Seien Sie sich dessen stets bewusst und geben Sie dies an die jungen Menschen weiter, die Sie künftig ausbilden werden.“

Die meisten Absolventen gab es in diesem Jahr in den Berusbildern Elektrotechnik mit 34 bestandenen Prüfungen, Zimmerer (28), Kfz-Technik und Stuckateure (jeweils 26). 18 Jungmeister kommen aus dem Haller Landkreis, 26 aus dem Hohenlohekreis, sechs aus dem Main-Tauber-Kreis, neun aus dem Stadtkreis Heilbronn und 47 aus dem Landkreis Heilbronn. Die restlichen 101 stammen von außerhalb des Kammerbezirks.

Das beste Ergebnis der abgelegten Meisterprüfungen der vergangenen zwölf Monate erzielte Jens Guthörle aus Hüffenhardt. Der Landmaschinenmechanikermeister sicherte sich damit den Meisterpreis des Versorgungswerks der Innungen in Höhe von 2500 Euro. Als „Klassenprimus“ durfte er auch das Grußwort des Abends sprechen. „Die Türen stehen uns jetzt in alle Richtungen offen und es liegt in unserer Hand, was wir daraus machen“, gab er seinen Kollegen mit auf den Weg. Er jedenfalls freue sich auf jeden Tag, der neue Herausforderungen mit sich bringe. „Es macht mir auch große Freude, meine Erfahrungen und mein Wissen an meine Auszubildenden weiterzugeben. Dabei ist es schön, zu sehen, wie diese sich zu guten Fachkräften entwickeln“, betonte der 28-Jährige.

Die beste junge Meisterin im Gebiet der Handwerkskammer war Madeleine Bihr aus Aalen. Die Schreinermeisterin erhielt dafür den Frauenförderpreis der Heilbronner Regionaldirektion der Innungskrankenkasse IKK Classic, der mit 1000 Euro dotiert ist. „Die sind schon investiert“, verriet sie bei der Übergabe. Die 23-Jährige hat sich davon ein neues Fahrrad gegönnt, mit dem sie künftig die zwei Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstelle zurücklegen möchte. Schon früh war sich Madeleine Bihr sicher, dass sie einmal einen handwerklichen Beruf erlernen möchte. Die Arbeit mit Holz hatte es ihr angetan. Nach einem Praktikum stand die Entscheidung für sie endgültig fest: „Ich will Schreinerin werden, um kreativ zu arbeiten und individuelle Möbel herzustellen.“ In dem Familienbetrieb, in dem sie seit ihrer Ausbildung arbeitet, könne sie das täglich verwirklichen.

„Ich bin mir sicher, dass Sie niemand aufhalten kann auf Ihrem erfolgreichen Weg im Handwerk“, betonte Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr in seinen Schlussworten. Denn in kaum einem anderen Bereich gebe es so viele Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. „Die Karriereleiter hält noch ein paar Sprossen für Sie bereit“, prophezeite Schnörr.