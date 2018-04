Naturschutz Albverein enthüllt Infotafel am Biotop

Mainhardt / SWP

Ausgerechnet an diesem Freitag regnete es noch am Nachmittag, als sich eine größere Schar Unentwegter aufmachte. Der Startpunkt von Mainhardts Bürgermeister Damian Komor und dem Schwäbischen Albverein war der Mainhardter Friedhof. Das Ziel: das Biotop am Limesweg. Zum Glück hatte der Schwäbische Albverein mit Zelten vorgesorgt. So konnten Bürgermeister Damian Komor und Albvereinsvorsitzender Helmut Fischer die Anwesenden im Trockenen begrüßen.

Schoch hat Zusage dabei

Eine neue Infotafel macht nun Spaziergänger und Wanderer auf das Biotop aufmerksam. Sie erklärt unter anderem die Pflegemaßnahmen, die jetzt schon 15 Jahre lang angewendet werden. In Anwesenheit des Grafikers Wolfgang Lang, der die Tafel gestaltet hat, enthüllte Bürgermeister Komor zusammen mit Jugendlichen die Informationstafel. Zur Überraschung aller brachte Tilman Schoch die am 25. Januar 2003 handschriftlich verfasste Zusage der Albvereinsjugend mit, die die Pflege des Biotops versprach. Aus den damaligen Kindern und Jugendlichen sind heute Erwachsene geworden. Matthias Müller war als Einziger aus der damaligen Gruppe bei der Enthüllung anwesend.

Das Biotop am Limeswanderweg wurde in den Jahren 2001 und 2002 als Ausgleich für ein Gewerbegebiet nach Plänen des Umweltzentrums Kreis Schwäbisch Hall mit einem kleinen Teich angelegt. 2003 hatte die Schwäbische Albvereinsjugend Mainhardt auf Anregung von Gemeinderat und Albvereinler Tilman Schoch die Patenschaft für das Biotop übernommen. Die Patenschaft beinhaltet die Erstbepflanzung mit circa 200 Sträuchern und einigen Bäumen, Nachpflanzungen, Anlegen von Lesesteinhäufen, Bau und Aufstellen von Wildbienenstationen und Nisthilfen für Vögel. Vor allem kümmern sich die Jugendlichen aber um die jährlichen Mäharbeiten. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei von ihren Eltern und Albvereinlern angeleitet und unterstützt. Auch örtliche Landwirte helfen beim Mähen mit.

Info Autorin ist Renate Fischer vom Schwäbischen Albverein.