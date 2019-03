Bewährungsstrafe Aggressiver Drogenkonsument bespuckt Polizistin

Eleonore Heydel

Ein 32-jähriger Drogenkonsument ist vom Haller Amtsgericht zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann hatte sich im März letzten Jahres gegen seine polizeiliche Festnahme gewehrt. Dabei spuckte er einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Ob er zuvor zweimal auch seine eigene Mutter misshandelt hat, blieb in der Verhandlung unklar.

Der Angeklagte lebt mit seiner Mutter zusammen in einer Hessentaler Wohnung. Täglich nimmt er eine bestimmte Dosis „Subutex“ ein. Die Heroin-Ersatzdroge wird ihm ärztlich verordnet. Am 4. März letzten Jahres hat er laut Anklage von seiner Mutter eine Extra-Portion Subutex gefordert. Als die Mutter sich weigerte, ihm die zusätzliche Menge der betäubenden Substanz auszuhändigen, soll er ihr einen Faustschlag versetzt haben.

Beamte nicht angesteckt

Am 5. März ist der Streit laut Anklage noch einmal eskaliert. In angetrunkenem Zustand soll er seine Mutter durchsucht und so gestoßen haben, dass sie an der Lippe blutete. Die Mutter rief die Polizei. Als er festgenommen werden sollte, schlug und trat er um sich. Ein Beamter erlitt mehrere Schürfwunden. Im Streifenwagen bespuckte der Festgenommene eine 39-jährige Polizistin. Weil der drogenkranke Mann an Hepatitis C leidet, wurde später das Blut der Beamtin und ihres verletzten Kollegen untersucht. Das Ergebnis war negativ: Sie wurden nicht angesteckt.

Vor Gericht bestritt der 32-jährige Angeklagte die Vorwürfe: „Die Polizeibeamten haben mich herabwürdigend behandelt!“ Er will die Polizisten auch nicht „Arschlöcher“ und „Bullenschweine“ genannt haben. Dagegen steht aber die Aussage von sieben Beamten und Beamtinnen, die seine Beleidigungen gehört haben.

Das Gericht verurteilte den 32-Jährigen wegen seiner aggressiven Handlungen gegen die Polizeibeamten und wegen der Beleidigungen zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Ihm wurde auferlegt, eine Drogentherapie zu beginnen und durchzustehen. Er hat sich selbst schon um einen Platz bemüht.

Mutter verweigert Aussage

Ungeahndet blieb dagegen die angeklagte Gewalttätigkeit gegenüber seiner Mutter. Die Polizeibeamten hatten die Verletzungen im Gesicht der Mutter gesehen. Es kam jetzt aber auf ihre eigene Aussage an. Während der Verhandlung wurde die Frau als Zeugin in den Gerichtsaal hereingerufen. Sie nahm aber das Zeugnisverweigerungsrecht, das ihr als Mutter zusteht, in Anspruch. Sie sagte nichts zu den Vorwürfen gegen ihren Sohn. Damit fehlte vor Gericht der Beweis, dass sie von ihm geschlagen und verletzt wurde. Das Gericht stellte das Verfahren in diesem Punkt ein.