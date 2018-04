Versammlung adasd

Ilshofen / Holger Ströbel

Mit den Liedern „Musik ist wie die Sonne“ und „Nimm dir Zeit zu leben“ eröffneten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dirigent Rainer Ellinger die Hauptversammlung des Liederkranzes Ilshofen. Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Christa Schüler als erste Vorsitzende, Karin Honig als Kassier und Christa Ludwig als Schriftführerin im Amt bestätigt. Auch die bisherigen Ausschussmitglieder und die Kassenprüfer wurden wiedergewählt. Mit herzlichem Dank wurde die bisherige Notenwartin Elke Immel verabschiedet. Für dieses Amt stellte sich Waltraud Schaile zur Verfügung.

Viel Freizeit investiert

Schüler erläuterte in ihrem Jahresbericht, dass die Chormitglieder in 34 Chorproben, bei 15 Auftritten und den alljährlichen Bewirtungen beim Ostermarkt und Herbstfest viel persönliche Zeit investiert hätten und dankte allen für ihr Engagement. Höhepunkte des Jahres 2017 seien der dreitägige Ausflug und der ­Jubiläumsfestabend anlässlich des 30-jährigen Bestehens des ­gemischten Chores gewesen. ­Eigens zu diesem Festabend wurde ein Projektchor gegründet. In 19 Chor­proben wurden von 15 Sängerinnen und Sängern acht Lieder erarbeitet. In diesem Jahr feiert der Liederkranz Ilshofen sein 175-jähriges Bestehen.

Zurzeit kann man im Kulturm die Ausstellung „Musik liegt in der Luft“ besichtigen. Dort stellen sich die Chöre der Gemeinde vor. Auf einer etwas größeren Ausstellungsfläche präsentiert sich der Liederkranz Ilshofen mit besonderen Ausstellungsstücken und Fotos. Am Stadtfestsonntag, 17. Juni, ist der Kulturm noch einmal von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Das Jubiläum wird am Samstag, 20. Oktober, in der ­Roland-Wurmthaler-Halle gefeiert.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren Ehrungen. Bei der Festveranstaltung 2017 wurden Sänger der ersten Stunde im gemischten Chor geehrt. Nun überreichte der Chorverband Region Kocher Urkunden für 30 Jahre Singen im Chor an Maria Bräuner, Marianne Dinkel, Helene Dunz, Christa Schüler und Karl-Heinz Wüstner. Ihnen wurde die silberne Ehrenbrosche beziehungsweise Ehrennadel verliehen. Ebenso geehrt wurde Christa Bader, die seit 1988 dem gemischten Chor angehört.

Zu wenig Männerstimmen

Schriftführerin Christa Ludwig zitierte aus den Protokollen und ließ das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Chorleiter Rainer Ellinger lobte die Auftritte des letzten Jahres, die beim Jubiläumskonzert ihren Höhepunkt fanden – bedauerte gleichzeitig aber, dass aufgrund zu wenig Männerstimmen nur noch dreistimmig gesungen werden könne.