Schule Achtung Prüfung

Mainhardt. / Elisabeth Schweikert

„Um 8 Uhr, mit dem Kirchenglockenschlag, wurde mit der Prüfung begonnen“, berichtet Christine Kuhn, Leiterin der Helmut-Rau-Schule. 42 Prüflinge sitzen gestern in der Waldhalle und lesen die Prüfungsbogen durch. Auf ihren Tischen liegen zusätzlich ein Taschenrechner sowie eine Formelsammlung – die zulässigen Hilfsmittel. Drei Lehrer stehen im Raum, sie haben Aufsicht und sollen das Abschreiben verhindern. „Die Schüler haben großen Respekt vor den Matheprüfungen“, weiß Christine Kuhn, bei der freiwilligen Vorprüfung, welche die Schule im März angeboten hatte, hatten alle Schüler teilgenommen.

Aufgaben aus folgenden Bereichen stehen an: Trigonometrie, Stereometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnen, Modellierungsaufgaben und Algebra. Es gibt Pflicht- und Wahlaufgaben. Die Realschulprüfung in dieser Form ist ein Auslaufmodell. Ab dem Schuljahr 2020/21 wird es eine neue Prüfungsordnung geben. Wie diese aussieht, ist noch offen. Sie soll berücksichtigen, dass die Schüler in unterschiedlichen Niveaus (Grundlagen- und mittleres Niveau) unterrichtet worden sind.