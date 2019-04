Acht Bands oder Solokünstler stehen am Samstag an acht Veranstaltungsorten auf der Bühne.

Unter dem Motto „Eine Stadt – eine Nacht – überall Livemusik“ wollen am Samstag, 6. April, ab 21 Uhr acht Bands oder Solokünstler bei der 3. Live-Nacht auf acht Bühnen für Partystimmung sorgen. Wie üblich gilt: Einmal zahlen, überall reinkommen. Mit dem Eintrittsbändchen haben die Besucher Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen.

Im Café Alte Wache tritt Paulo mit einer Mischung aus Akustik-Rock und -Pop auf. Im Bergl wollen The Ponycars eine außergewöhnliche Rock‘n‘Roll-Show bieten. The Uniques wollen im Büschlerkeller im Hotel Adelshof beweisen, dass man zum Abrocken weder E-Gitarre noch Schlagzeug benötigt. In der Ilge will John Noville, der aus Waiblingen stammende Finalist von „The Voice of Germany“, dafür sorgen, dass Freunde von Reggae und Soul auf ihre Kosten kommen.

In der Kultbucht im alten Schlachthaus ist die Party-Coverband Dragon Fire zu Gast. Im Molly Malone Irish Pub wollen Marcus und Bruno die Zuhörer mit ihrer handgemachten Gitarrenmusik überzeugen. Perfect Heat wollen im Sudhaus an der Kunsthalle Würth die Stimmung mit Punk, Rock und Pop zum Siedepunkt bringen. Im That BRGR gastieren Crema Latina mit lateinamerikanischen Klängen.

