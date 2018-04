Training Abwehrtechniken in der Selbstsicherheitsschule lernen

Schwäbisch Hall / Kathrin Knaack

In Form bleiben, Spaß haben und dabei lernen, sich selbst zu verteidigen – die B&B-Selbstsicherheitsschule kombiniert diese Aspekte geschickt.

Hannes Mammen trainiert seit mehr als acht Jahren bei B&B und fühlt sich mittlerweile sehr sicher. „Ich habe sehr viel Spaß an dem Training und lerne immer mehr dazu und später könnte ich mir das sogar als Beruf vorstellen“, erzählt der 16-jährige Schüler. Er hat bereits einen Kindergeburtstag mit Sicherheitstraining gefeiert.

Das B&B bietet seit ein paar Jahren Geburtstagspartys an, bei denen das Sicherheitstraining spielerisch vermittelt wird. „Bisher kamen die verschiedensten Gruppen auf uns zu, und für jede gab es das passende Programm“, sagt Tanja Koten. Sie ist die Ansprechpartnerin für die Organisation und auch für die Planung ist sie zuständig.

Der familiäre Zusammenhalt ist bei B&B sehr wichtig. Mehr als 300 „Safe Kids“ und viele erwachsene Mitglieder wissen das zu schätzen. Auch Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung sind willkommen. Jeder Mensch, der sich mehr Sicherheit wünscht oder auch mehr Selbstvertrauen und Körperbeherrschung braucht, kann einmal hineinschnuppern. „Für die Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Selbstsicherheitsschulen weiterhin so zahlreich besucht werden und unsere Familie immer weiterwächst“, erzählt Trainer Holger Berghof. Dieses Jahr feiert das B&B sein 20-jähriges Bestehen.

Man hört immer wieder von Übergriffen in der Region und im Umkreis. Wer sich im Ernstfall schützen möchte, sollte wissen, mit welchen Techniken man an die Sache herangeht.

Die Selbstsicherheitsschule B&B hat ihre Standorte in Schwäbisch Hall, Mainhardt und Obersontheim. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es verschiedene Kurse. Wer bei den „Safe Kids“ beginnt, kann sich bis zum „Black Belt Club“ hocharbeiten. Das Prinzip ist dem des Karate sehr ähnlich: je dunkler der Gürtel, desto erfolgreicher der Kämpfer. Ein normales Training beginnt meistens mit einigen Aufwärmübungen wie Sprinten, Liegestützen und verschiedenen Dehnübungen. Dadurch wird der Adrenalinspiegel gepusht und die Jugendlichen bereiten sich so optimal auf ihr Training vor.

Kein Wettkampfsport

Selbstsicherheitstraining ist kein Kampfsport, in dem Wettkämpfe bestritten werden. Es dient zum eigenen Schutz in ernsten Situationen. Im Gesetz (§32 StGb) heißt es: „Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.“ Das vermittelt Berghof den Schülern von Anfang an, um sie vorausschauendes Denken zu lehren. „Augen und Ohren auf, Köpfchen einschalten“, sagt Berghof immer wieder zu seinen Schülern. Das sei in jeder Situation am wichtigsten. Wer jetzt an schwierige Übungen denkt, für die man viel Geschick braucht, liegt falsch. Im Ernstfall muss schnell gehandelt werden, so einfach wie möglich.