Geschichte Absturz der Me 262 jährt sich

Absturz der Me 262 jährt sich

Wolpertshausen. / Elisabeth Schweikert

Am morgigen Sonntag, 2. Dezember, sind es auf den Tag genau 74 Jahre, dass Alexander Richard Reimer, Pilot einer Me 262, bei Wolpertshausen den Tod fand. An diesem Tag startete er auf dem Flugplatz Schwäbisch Hall zu seinem letzten Flug. Der 33-Jährige Oberfeldwebel aus Berlin war nach Hessental abgeordnet worden, um dort die Messerschmitt einzufliegen.

Siegfried Neidlein aus Wolpertshausen hat mit seinem Freund Matthias Hundt (Dorsten) Fundstücke des Flugzeugwracks gefunden und zu dem Flugzeug sowie zu dem Piloten recherchiert. Sie haben die Fundstücke zugeordnet und mit Zeitzeugen gesprochen. Für ihren Freundeskreis haben sie eine 40-seitige Dokumentation erstellt.