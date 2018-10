Zu wenig Interesse IHK verabschiedet sich von Hannover-Messe

Angebot und Nachfrage aus der ganzen Welt

Hat die Hannover Messe von ihrer Anziehungskraft verloren? Davon geht Uwe Ziehl nicht aus. Der Gesellschafter und Aufsichtsratschef von Ziehl-Abegg schätzt an Hannover ganz besonders, dass dort Angebot und Nachfrage aus der ganzen Welt aufeinandertreffen. „Die Hannover Messe ist ein bedeutender, ungeheurer Treffpunkt“, sagt Uwe Ziehl. Seine Unternehmen, an deren Spitze Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl steht, sind ihn Hannover seit Jahren mit einem bemerkenswert großen Stand vertreten. Dessen Merkmal ist ein leuchtendes Blau. Auf den Hannover-Auftritt des Antriebs- und Lüftungsexperten wurde auch die Bundeskanzlerin schon zweimal aufmerksam. Angela Merkel besuchte das Unternehmen an dessen Stand im Jahr 2014. Bei einem Partnerbetrieb, einem polnischen Bushersteller, der einen elektrischen Radnabenantrieb von Ziehl-Abegg verbaut, schaute die Regierungschefin im zurückliegenden Jahr vorbei.

Wolfgang Leitlein betreibt in Wolpertshausen die Romet GmbH. Sie liefert und bearbeitet Rohre in unterschiedlichen Formen. Der Inhaber schätzt an Hannover die wertvollen Kontakte. Allerdings stellt er auch fest, dass die Zahl der gezielten Besuche relativ gering ist. So war es auch in diesem April. „Wenn man sich die Rentner und Studenten wegdenkt, könnte man die Messe fast dichtmachen“, urteilt Romet-Betriebsleiter Ralf Cudok. Und Leitlein sagte im persönlichen Gespräch am 23. April dieses Jahres: „Ich bin seit 1996 auf der Hannover Messe. Aber ich kann mich an keinen Montag erinnern, der so schwach frequentiert war.“ Dennoch: Der diesjährige Auftritt von Romet am IHK-Gemeinschaftsstand in Hannover brachte dem Unternehmen vier Kunden. Der Wolpertshausener Betrieb gehört zu denjenigen, die sich auch für 2019 für einen Platz bei der IHK beworben hatten. Nach der Absage sucht Leitlein nach einer anderen Möglichkeit, sein Unternehmen in Hannover zu zeigen. just