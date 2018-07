Rosengarten / swp

Ein in der Bibers­straße ordnungsgemäß geparkter VW Touran wurde am Donnerstag um 18.45 Uhr von einer Skoda-Fahrerin beim Ausparken beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Das hat ein Zeuge beobachtet und meldete den Vorfall der Polizei. Sie konnte die Skoda-Fahrerin zu Hause antreffen. Sie muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.