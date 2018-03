Osterlauf Ab sofort wird wieder eigenständig gerannt

Obersontheim / Sigrid Bauer

„Bevor gar kein Osterlauf stattfindet, weil sich der TSV und die Stadtwerke getrennt haben, organisieren wir ihn. Ursprünglich war es ja der Lauftreff, der den Osterlauf gegründet hat“, erklärt Kurt Brosinsky, seit zweieinhalb Jahren Leiter der Gruppe. Der Bühlertanner ist erstmals für den Traditionslauf am Ostersamstag verantwortlich. „Wir haben uns für eine neue Strecke entschieden, die nicht bei der Schubarthalle beginnt, sondern auf der anderen Seite der Landesstraße oben an der Färbersteige. Eine Runde sind genau fünf Kilometer“, schildert Brosinsky.

Es gibt einen Zehn-Kilometer- und einen Fünf-Kilometer-Lauf. Über die fünf Kilometer führt auch die Strecke für die Walker – „mit oder ohne Stöcke“, so Brosinsky. Wer sich vor dem Lauf noch umziehen muss, kann das in einem Zelt am Start machen. Auch für sanitäre Anlagen ist gesorgt. Nach dem Lauf sind in der Schubarthalle Umkleiden und Duschen für die Läufer reserviert.

Die Strecke ist durchgehend asphaltiert und ermöglicht schnelle Zeiten, hat aber auch einige kurze Steigungen. Über Hörlewasen vorbei am Hof Wagner geht sie rund zwei Kilometer geradeaus, dann nach rechts über den Nesselbach am Waldrand entlang. Zurück führt sie über den Hundesportplatz zum Start. Für die 10-Kilometer-Läufer beginnt dann die zweite Runde.

Parkplätze sind ausgeschildert

„Selbstverständlich ist die Zeitmessung elektronisch“, kündigt der aktive Läufer, der bei diesem Lauf die Moderation übernimmt, an. Gesamt- und Altersklassensieger erhalten Sachpreise oder Pokale, was für einen kleineren Lauf ungewöhnlich ist. Die besten drei Teams aus drei Läufern einer Gruppe werden ausgezeichnet, außerdem die Gruppe mit den meisten Teilnehmern. Die Sieger werden wie immer in der Schubarthalle geehrt. „Die Parkplätze sind gut ausgeschildert“, verspricht der Organisator.

Start ist für alle Teilnehmer um 14 Uhr, erst die Läufer und dahinter die Walker. Wertvolle Tipps zur Organisation des Laufs habe sich Brosinsky von Günter Riek, einem der Gründer des Bühlerzeller Winterlaufs, geben lassen. „Er hat mich auf manches aufmerksam gemacht, an das ich zunächst gar nicht gedacht hatte“, räumt er ein.

Wer mit anderen Läufern die Strecke kennenlernen möchte, hat dazu an den zwei noch verbleibenden Sonntagen vor Ostern Gelegenheit. Um 10 Uhr treffen sich die Läufer am Startpunkt oben an der Färbersteige. Eine erfahrene Läuferin leitet den Trainingslauf. „Wir hoffen auf ganz viele Anmeldungen zum Osterlauf. Das geht bis 24. März online auf der Seite www.obersontheim.com, per E-Mail an lauftreff@obersont- heim.com oder telefonisch unter 01 72 / 6 16 81 51“, wirbt Brosinsky für den Lauf. Nachmeldungen sind am Ostersamstag, 31. März, 13.30 Uhr, möglich.