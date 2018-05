Unwetter in Braunsbach: ab September Weg nach Orlach frei

Braunsbach / Oliver Färber

Bürgermeister Frank Harsch nennt den 8. September als Öffnungstermin.

In der Sitzung des Braunsbacher Gemeinderates ging Bürgermeister Frank Harsch auch kurz auf die Baumaßnahmen an der Landesstraße zwischen Orlach und Braunsbach ein, die durch das Unwetter 2016 beschädigt wurde. „Sie soll am 8. September wieder geöffnet werden“, verriet er den derzeitigen Zeitplan. Mit einer kleinen Feier soll die Verbindung, die bis dann zweieinhalb Jahre gesperrt war, freigegeben werden.