Freizeit Ab ins Wasser

Landkreis / Viktor Taschner

Entspannen auf der Liegewiese oder fleißig im Becken die Bahnen ziehen: Die Freibäder in der Region erwachen aus ihrem „Winterschlaf“. Viele Bäder öffnen schon an diesem Wochenende ihre Tore zum ersten Mal in 2018, einige auch erst an Pfingsten. Ein Überblick zu den Freibädern im Kreis:

Satteldorf: Saisoneröffnung am Samstag, 19. Mai. Öffnungszeiten: bei schönem Wetter täglich von 10 bis 20 Uhr. Bei schlechter Witterung können die Badezeiten unter Telefon 0 79 51 / 62 40 abgefragt werden.

Geifertshofen: Saisoneröffnung bei schönem Wetter am Samstag, 19. Mai. Öffnungszeiten: werktags von 13 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der Förderverein sucht noch ehrenamtliche Helfer für den Kiosk, auch stundenweise. Infos unter Telefon 01 72 / 7 47 85 99.

Gaildorf: Saisoneröffnung am Samstag, 19. Mai. Öffnungszeiten: montags geschlossen (Ausnahme Pfingstmontag), Dienstag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr.

Unteraspach: Saisoneröffnung am Samstag, 19. Mai. Öffnungszeiten: außerhalb der Ferien Montag bis Freitag von 13 bis

20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. An Ferientagen: Montag von 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Frankenhardt: Saisoneröffnung am Sonntag, 27. Mai, mit einem Gottesdienst am Vormittag. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Es wurden eine Warmdusche und ein Klettergerüst aufgebaut.

Langenburg: Saisoneröffnung am Samstag, 12. Mai. Öffnungszeiten variieren von Monat zu Monat. Im Mai: Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, Feiertage und Ferientage 10 bis 19 Uhr, bei schlechtem Wetter von 17 bis 19 Uhr. Der Personalbedarf ist nicht gedeckt.

Schwäbisch Hall – Schenkensee: Saisoneröffnung am Samstag, 12. Mai. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 8.30 Uhr bis 20 Uhr.

Rieden: Saisoneröffnung am Samstag, 12. Mai. Öffnungszeiten: im Mai von 13 bis 19 Uhr. Im Juni, Juli, August, September von 13 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags, feiertags sowie Pfingst- und Sommerferien 12 bis 20 Uhr.

Hengstfeld: Saisoneröffnung am Pfingstsonntag, 20. Mai. Zur Eröffnung ist ein Fernsehteam des ZDF-Mittagsmagazins vor Ort, um einen Beitrag über das ehrenamtlich betriebene Freibad zu drehen. Öffnungszeiten täglich von 13 bis 20 Uhr. Das Wasser wird jetzt per Solaranlage beheizt.

Gelbingen: Saisoneröffnung am Sonntag, 13. Mai. Montags bis samstags 14 bis 19 Uhr, sonntags und feiertags 11 bis 19 Uhr. Bei weniger gutem Wetter (stark bewölkt, mäßig warm) von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Bei Regen geschlossen.

Crailsheim-Goldbach: seit Donnerstag, 10. Mai, geöffnet. Öffnungszeiten: außerhalb der Ferien Montag bis Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. In den Ferien Montag bis Samstag 13 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Am 19. August wegen Lichterfest geschlossen.

Vellberg: Saisoneröffnung am Samstag, 12. Mai. Öffnungszeiten: Montag 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr.

Mainhardt: Saisoneröffnung am Samstag, 12. Mai. Öffnungszeiten: werktags von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20.30 Uhr. Schlechtwetterbadezeiten: 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Crailsheim-Maulachtal: Saisoneröffnung am Montag, 14. Mai. Öffnungszeiten: außerhalb der Ferien Montag bis Freitag 12 bis 20 Uhr, Wochenende und Feiertage 10 bis 20 Uhr. In den Ferienzeiten Montag bis Freitag 10 bis 20.30 Uhr, Wochenende und Feiertage 9 bis 20.30 Uhr.

Wallhausen: Saisoneröffnung am Samstag, 19. Mai. Öffnungszeiten: außerhalb der Ferien Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag Frühschwimmen ab 10 Uhr. Ferien täglich von 10 bis 20 Uhr. Durchsage zum Schlechtwetterschwimmen (16 bis 18 Uhr) unter Telefon 0 79 55 / 9 26 48 44.

Wiesenbach: Eröffnung vo­raussichtlich am 28. Mai. Öffnungszeiten: täglich 13 Uhr bis 20 Uhr. In den Sommerferien voraussichtlich von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Schlechtwetterschwimmen von 18 bis 19 Uhr. Die Gemeinde Blaufelden sucht dringend Aushilfen für die Wasseraufsicht.