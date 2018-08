Motocross Ab heute wieder volles Programm

Gaildorf / Peter Lindau

Was die 200 Schafe von Manfred Voigt aus Michelbach an Gras und Unkraut übrig gelassen haben, wurde am Samstag mit Rasenmähern und Motorsensen beseitigt. Die „Wacht“ verwandelt sich wieder in eine Rennstrecke. Bis zum nächsten Gastspiel der ADAC MX-Masters am 8. und 9. September ist der Zeitplan des Motorsportclubs (MSC) Gaildorf eng getaktet. Nach den Mäharbeiten „gibt es ab Montag wieder das volle Programm“, weiß Jürgen Jäckel aus langer Motocross-Erfahrung. Heute wird der erste Zaun für den Zuschauerbereich aufgestellt, dann folgen der Sicherheitszaun und die Abgrenzung des Außengeländes.

Straffes Programm

Jeden Tag sind die MSC-Mitglieder und viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Gearbeitet wird werktags ab 17 Uhr und an den Samstagen ab 9 Uhr. Jede Hand ist willkommen. Wer mitarbeiten möchte, findet sich einfach auf der Rennstrecke ein. An „G’schäft“ wird es nicht mangeln. „Wenn das Zelt kommt, wird sich die Zahl der Helfer noch erhöhen. Viele sind derzeit noch in Urlaub“, sagt Jürgen Jäckel. Die Arbeitskräfte auf der Rennstrecke seien immer die gleichen – und sie werden immer älter. Der im Dezember zum sechsten Mal als bester Veranstalter der ADAC MX-Masters ausgezeichnete MSC Gaildorf ist in der glücklichen Lage, dass bereits viel Infrastruktur vorhanden ist. „Die Bewässerung der Strecke liegt im Boden“, erklärt Jäckel und bekundet seine Sorge über die anhaltende Trockenheit. Was die Gefahr eines Wiesenbrandes betrifft, gelte es aufzupassen. Nicht umsonst habe man erst kürzlich einen zusätzlichen Wassertank vergraben. Der Behälter fasse 30 000 Liter. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hofft man beim MSC auf Regen. Wer auf der Rennstrecke mit anpackt, soll das nicht ganz umsonst machen. Jürgen Jäckel winkte am Samstag die Männer mit der Motorsense zum Start- und Zielhaus. Dort wartete zur Mittagszeit Sauerbraten mit Spätzle und Kroketten auf die Schaffer.