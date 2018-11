Schlagwort aaa

aaa

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Mainhardt fällt zum letzten Mal schlank aus, da die Gemeinde bislang an keinem Unternehmen zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist. 2018 jedoch wurde die Kommunalbau GmbH gegründet. Bisher ist man mit mehr als 25 Prozent an der Energieversorgung Mainhardt-Wüstenrot sowie mit Anteilen unter 25 Prozent am Kommunalen Rechenzentrum Baden-Franken und dessen Grundstückseigentümer-Gesellschaft beteiligt. Zudem hat die Gemeinde geringfügige Geschäftsanteile bei der VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim, berichtete Kämmerer Friedmar Wagenländer in der jüngsten Ratssitzung.

Nachbarn „stinkt‘s“

Gegen das Baugesuch des landwirtschaftlichen Betriebs Kirchhof GbR Geißelhardt hat eine nachbarschaftliche Gemeinschaft Einwendungen erhoben. Geplant sind Ställe und auch ein neues Güllelager. Zur Einwohnerfragestunde sprechen Geißelhardter, vertreten durch Diana Feger, bereits jetzt von einer „erheblichen Geruchs- und Verkehrsbelastung“, die sich durch eine Vergrößerung verstärke. Man befürchte eine Wertminderung der Immobilien durch den Ausbau der Landwirtschaft im alten Ortskern und schlage eine Erweiterung in Richtung Dürrnast vor. Zudem unterstütze man die Idee des angedachten Baugebiets „Im Pfarrgarten“, für das es bereits Interessenten gebe und gegen das wiederum die Kirchhof GbR Einwände vorgebracht hatte. Erst im Dezember wird in der Sache im Gemeinderat entschieden.