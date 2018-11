Premiere aaa

Schwäbisch Hall / aa

Premiere für das „Literaturfrühstück“ im Sophie-Scholl-Gemeindezentrum: Am Samstag, 10. November, findet das Literaturfrühstück zu ersten Mal im Sophie-Scholl-Gemeindezentrum, Stauferstraße 34 auf dem Teurershof, statt. Es beginnt um 9 Uhr und wird bis etwa 11 Uhr dauern.

Am Samstag stellt Pfarrerin im Ruhestand Dorothee Gammel Leben und Werk der Dichterin Mascha Kaléko vor. Die Gedichte Mascha Kalékos sind bestimmt von Melancholie, aber auch von Witz und Ironie, heißt es in der Ankündigung. Heimat und Heimatlosigkeit sind immer wieder das Thema der Schriftstellerin, die sich wegen Flucht und „freiwilligen“ (?) Umzügen an keinem Ort fest verwurzeln konnte und schließlich schrieb: „Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.“

Eine Anmeldung zum Frühstück ist nicht nötig, es wird genug für alle da sein, schreiben die Organisatoren. Weitere Literaturfrühstücke sollen folgen.