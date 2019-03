Künzelsau / aa

Nicht schlecht gestaunt hat am Montagmorgen ein Bauleiter auf einer Baustelle in der Weinsteige in Künzelsau. Unbekannte hatten aus dem Rohbau einen Stromunterverteilerkasten, der bereits montiert war, entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können. Hinweise bitte an das Revier Künzelsau, Telefon 0 79 40 / 94 00.