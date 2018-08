Schwäbisch Hall / a

Die Veranstaltung „Das rote Sofa – Quatschen hilft“, findet jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr auf der Henkersbrücke in Hall statt. Es geht bei den Gesprächen um die Lebensfreude, so Christina Braun. Weitere Termine sind am 1. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember.