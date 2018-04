Gerabronn / a

Der Schalke-Fanclub „Königsblau Hohenlohe“ trifft am Samstag, 21. April, ab 19.34 Uhr in der Pizzeria „Romana“ (Großer Nebenraum) in Gerabronn zu seiner Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung stehen diverse Berichte und Wahlen zum Vorstand sowie Ehrungen.