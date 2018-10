Campus Hall Regierung will den Hochschulstandort Hall sichern

Projekte zum Thema Mobilität geplant

600 Meter beträgt laut Google-Maps die Entfernung zwischen dem Standort des Campus Hall an der Crailsheimer Straße und den Parkplätzen in den Herrenäckern. „Das ist nicht glücklich, weil es nicht fußläufig zu erreichen ist“, sagt Oliver Lenzen, Rektor der Hochschule Heilbronn. Daher würden viele Studierende und Professoren das Auto benutzen. Nun soll ein E-Mobilitätsprojekt entwickelt werden. Durch Elektro-Busse oder per E-Bike-Verleih soll die Distanz überbrückt werden. Die Grünen-Delegation lobt das und stellt nicht etwa die Frage, ob man die 600 Meter nicht doch besser gehen könnte. tob