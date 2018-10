Schlagwort <<xyxx

Ortsmarke / cccc

Auf Initiative des Generationenbündnisses soll in Vellberg ein Netzwerk für Familien und Senioren geschaffen werden, an dem auch weitere Vereine, die Kirchen, Pflegedienst und die Stadt beteiligt sein sollen. Ziel ist, die verschiedenen Aktivitäten besser zu koordinieren. Als zentrale Anlaufstelle des Netzwerks zur Information und Hilfevermittlung für die Bürger ist eine „Kümmerei“, eventuell im Rathaus, geplant. Um Finanzmittel von der Pflegekasse und aus dem Förderprogramm Quartier 2020 bemüht sich das Generationenbündnis. Der Gemeinderat hat die Planung einstimmig befürwortet.

Gute Arbeit geleistet

Der erste Bericht der Jugendarbeiterin Martina Frontzek, die seit Anfang 2018 für die Jugendräume in Vellberg und Großaltdorf zuständig ist, hat den Rat überzeugt. Das Ferienprogramm kam bei Kindern und Eltern sehr gut an. Die Besucherzahlen in den Jugendräumen steigen. Martina Frontzek hat den vorher freien Wlan-Zugang in den Jugendräumen gesperrt. Die Kinder und Jugendlichen beschäftigen sich dadurch mehr miteinander und suchen das persönliche Gespräch mit ihr. Probleme gab es mit wenigen Jugendlichen, die sich gegenüber anderen diskriminierend äußerten. Sie bleiben dem Jugendraum derzeit fern. siba