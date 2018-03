Förderung „Wollen das Besondere herauskitzeln“

Das steckt hinter dem EU-Förderprogramm

Die Leader-Jagstregion umfasst 27 Gemeinden aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und dem Ostalbkreis. „Bürger gestalten ihren Lebenstraum zwischen Ipf, Virngrund, Jagst und Bühler“, lautet das Motto der Initiative Jagstregion. Im Landkreis Schwäbisch Hall umfasst die Jagstregion die Gemeinden Obersontheim, Vellberg, Bühlertann, Bühlerzell, Frankenhardt, Teilorte von Crailsheim, Stimpfach, Kreßberg und Fichtenau.

22 Projekte wurden bislang mit 1,6 Millionen Euro gefördert. Darunter unter anderem zwei Theater und ein Literaturnetzwerk auf der Schwäbischen Alb, der Umbau von Gästezimmern auf der Tannenburg für die Aufnahme weiterer Schülergruppen und Inklusionsklassen. Zuschüsse gab es außerdem für die Edelbrandmanufaktur Egelhof in Mittelfischach und eine Weidehütte für Ziegen in Bühlerzell. Gefördert wurde auch die Erneuerung der Infrastruktur am Degenbachstausee in Crailsheim-Jagstheim, der Hallo­treff in Stimpfach, der Tag der Jagstregion und die Modernisierung des Bucher Stausees. Zudem gab es finanzielle Unterstützung für die Sportscheune in Frankenhardt-Stetten, die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Vellberg rund um die Urschildkröte Pappochelys sowie den Gasthof Eiche in Frankenhardt-Mainkling und den Veranstaltungsraum für Vereine einer Firma in Gründelhardt. Neu gefördert wird das Bienenzentrum in Bühlerzell zur Errichtung eines Honig-Schleuderraums, der von allen Imkern der Region genutzt werden kann.

Gefördert werden können Projekte, die die Standort- und Lebensqualität in der Region verbessern. Sie sollen für die Region etwas Neues oder Einzigartiges leisten und langfristig positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Wirkungen aufweisen. Die Ideen müssen sich in den Handlungsfeldern „Gemeinschaft und Leben“, „Bildung und Arbeit“, „Ländlicher Raum und nachhaltige Entwicklung“ sowie „Freizeit und Kultur“ wiederfinden. Bis Montag, 7. Mai, haben interessierte Projektträger Zeit, ihre Anträge zu stellen. Das Entscheidungsgremium des Vereins Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion wird voraussichtlich am 26. Juli über die eingereichten Projekte beraten. Vor der Einreichung eines Antrags empfiehlt sich in jedem Fall der Kontakt zum Leader-Regionalmanagement, um die Förderfähigkeit der Projektidee zu klären. Es ist per E-Mail an info@jagstregion.de oder telefonisch unter 0 79 67 / 90 00-10 erreichbar.