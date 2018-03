Solidarität „Wir sollten uns öfter feiern“

Schwäbisch Hall / Iris Simon

„Wir sollten uns öfter selbst feiern“, sagt Sylvia Wagner und blickt am vergangenen Donnerstag in die Runde. Stolz lächelt die Regionssekretärin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) den rund 30 Frauen zu, die um sie herum sitzen. Es dämmert bereits. Nach einem der ersten warmen Tage in diesem Jahr kehrt in der Stadt langsam Ruhe ein. Allerdings nicht im Haller Frauenzentrum. Es ist der 107. internationale Frauentag und auf Einladung des DGB und der Stadt sind zahlreiche Frauen für einen Frauenspaziergang zusammengekommen.

„Im Prinzip ist es unser Tag“, meint die ehrenamtlich engagierte Sozialarbeiterin Martina Roë. „Mit Aktionen wie dem Spaziergang möchten wir die Vernetzung und den Austausch unter Frauen stärken und fördern.“ Währenddessen stoßen die Schwestern Regina Bauer und Ingrid Wal mit Sekt an. „Wir feiern die Frauensolidarität“, sagen sie. Eher durch Zufall seien sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. Eigentlich nur für einen kurzen Urlaub von Esslingen nach Schwäbisch Hall gekommen, freuen sie sich, am Frauenspaziergang teilzunehmen.

Vor allem im Internet wird über Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung diskutiert. So prangern Frauen und Mädchen weltweit alltäglichen Sexismus an und fordern ein Umdenken. Bewusst analog soll daher der Spaziergang durch die Stadt verlaufen: Zu Fuß und angeleitet von Stadtführerin Brunhilde Scheuer.

Mittlerweile ist es dunkel geworden. Die SPD-Politikerin Annette Sawade hat ihren Mantel hochgeschlagen. „Ich war eigentlich immer gegen die Frauenquote. Ich wollte aus eigener Kraft Karriere machen“, erklärt sie. „Allerdings habe ich irgendwann eingesehen, dass das nur bedingt möglich ist.“ Sawade wünscht sich mehr Frauen in der Politik. Weibliche Abgeordnete hätten oft einen anderen Blickwinkel auf die Dinge und das bräuchte die Politik im Moment.