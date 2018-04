Kommunalpolitik „Wir sitzen alle in einem Boot“

Norbert Acker

Man ist nicht einfach nur Kollege“, sagt Groß­erlachs Bürgermeister Christoph Jäger mit Blick auf seine beiden Amtskollegen Damian Komor aus Mainhardt und Timo Wolf aus Wüstenrot. Die drei sitzen in Komors Amtsraum. Es herrscht eine freundschaftliche Stimmung. Die Bürgermeister der drei Gemeinden des „Magischen Dreiecks“ im Mainhardter Wald sind zu einem ihrer regelmäßigen Treffen zusammengekommen. Über drei Gemeinde- und Landkreisgrenzen – Großerlach gehört zum Rems-Murr-Kreis, Mainhardt zum Landkreis Schwäbisch Hall und Wüstenrot zum Landkreis Heilbronn – wird sich hier in interkommunaler Zusammenarbeit geübt – und das mit Erfolg.

„Es gibt Themen, die für uns drei interessant sind. Da werden uns aber auch Steine in den Weg gelegt“, sagt Komor. Auf höherer Verwaltungsebene sei man doch sehr stark auf die Landkreise fixiert. Kooperationen im Verwaltungsbereich, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt, seien über Landkreisgrenzen hinweg auch nicht einfach umzusetzen. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Landratsämter unterschiedliche Rechenzentren haben“, so Jäger. Rechtlich ginge es wahrscheinlich, die Schnittstellen in der Datenverarbeitung seien aber das Problem. „Außerdem gibt es unterschiedliche Aufsichtsbehörden“, ergänzt Wolf.

Weg vom Landkreisdenken

Ein Beispiel, wo es hakt: Die noch aufgeschobene neue Gutachterausschuss-Verordnung sieht vor, dass ein solches Gremium nur noch eingesetzt werden darf, wenn es mindestens 1000 Fälle pro Jahr behandelt. „Hier Verbünde zu schließen, um diese Zahlen zu bekommen, ist gar nicht so einfach“, so Jäger. Laut Justizreform sei dies nur noch innerhalb eines Landkreises möglich. Es sei ein Paradoxon: Die Landesregierung halte die Gemeinden an, viel mehr interkommunal zusammenzuarbeiten. Dort, wo man es wolle, gebe es die Gesetzeslage aber nicht her. „Wir müssen einfach wegkommen von diesem Landkreisdenken“, sagt Komor. „Wir brauchen die Landkreise zwar, weil sie enorm wichtige Aufgaben erledigen. Aber in der heutigen Zeit sollte man den Kommunen auch ermöglichen, unkompliziert zusammenzuarbeiten – auch über Landkreisgrenzen hinweg.“

Bei anderen Kooperationen gibt es hingegen keine großen Hürden. Wenn es mal an irgendwas fehlt, zum Beispiel bei den Bauhöfen, dann reicht ein Telefonat, und die Nachbargemeinde hilft aus. Die drei Rathauschefs denken auch an die einheitliche Wanderwegbeschilderung im Mainhardter Wald oder an gemeinsame Leistungsschauen der Gewerbevereine. „In diesem Jahr gibt es im Juni in Wüstenrot unsere dritte gemeinsame“, sagt Komor. Die Bemühungen der drei Gewerbe- und Handelsvereine würden von den Kommunen unterstützt, auch durch einen gemeinsamen Stand bei der Schau. „In Großerlach wird eher ein Handwerksbetrieb aus Mainhardt oder Wüstenrot beauftragt als einer aus Backnang. Und umgekehrt genauso“, so Jäger. Die Orientierung der Menschen in den drei Kommunen sei schon immer „auf die oben auf dem Berg“ ausgerichtet gewesen, nicht auf die Gemeinden drum herum. Es gebe eine gemeinsame Identität. „Denken Sie nur an die berühmten Mainhardter Räuber: Das waren Mainhardter, Großerlacher und Wüstenroter“, verdeutlicht Jäger.

Es gebe aber auch Situationen, bei denen es zu Konkurrenzdenken zwischen den Gemeinden komme. „Ich denke da an den Schulstreit“, erinnert sich Komor. So habe man in Mainhardt nicht befürwortet, dass in Wüstenrot eine Gemeinschaftsschule eingerichtet wurde. Am Ende, als klar war, dass Wüstenrot eine bekommt, habe man dann wieder überlegt, wie man kooperieren kann. „Die Fakten sind da, wir müssen damit leben und gemeinsam nach vorne schauen“, so Komor. Die Schulen würden sich mittlerweile austauschen.

Aber auch wenn es immer wieder Konkurrenzdenken geben werde, würden die Kommunen „in einem Boot sitzen“, so Komor: „Es wird immer schwieriger. Wenn ich daran denke, was es alles an neuen Vorgaben von oben gibt. Heute muss zum Beispiel jede Kommune einen Datenschutzbeauftragten benennen. Wie sollen wir das alles allein machen?“ Deshalb müssten sich die Kommunen zusammenraufen, um zu überlegen, wo man Synergieeffekte erreichen könnte. Dabei gehe es zum einen darum, selbstständig zu bleiben, aber auch alle Vorgaben stemmen zu können. Wenn die Verwaltungschefs einen guten Draht zueinander hätten, vereinfache dies aber auch vieles. Das sei beim „Magischen Dreieck“ der Fall. „Uns verbindet mehr, als uns trennt, das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die Gemeinden“, stellt Jäger klar. Seine Kollegen nicken.

Wenn sich die drei treffen – mindestens drei Mal pro Jahr –, gibt es keine Tagesordnung. „Jeder bringt einfach das mit, was gerade auf der Agenda steht und wo er denkt, dass es uns weiterbringen kann“, so Wolf. Das könnten Themen sein wie der Breitbandausbau oder besonders der Tourismus. Wichtig sei es immer, dass man mit einer Stimme spreche – bei Gesprächen mit Landratsämtern oder Zuschussgebern. „Manchmal geht es aber auch um schnelle praktische Lösungen“, ergänzt Komor. So könne man sich bei kreisübergreifenden Straßensperrungen im Zuge von Sanierungen viel besser absprechen, als wenn dies ausschließlich über die Landratsämter ginge. Auch wenn alle drei Kreise zum Regierungspräsidium Stuttgart gehörten, fehle es manchmal an der Kommunikation unter den beteiligten Fachbehörden der drei Kreise. Die Dreier-Konstellation im Mainhardter Wald in heutiger Form gibt es seit dem Wahlabend von Wüstenrots Bürgermeister Wolf vor vier Jahren. „Obwohl es auch vorher schon enge Kontakte zwischen den drei Gemeinden gab“, sagt Komor. Der Begriff „Magisches Dreieck“ ist übrigens bei der ersten gemeinsamen Leistungsschau der drei Gemeinden in Großerlach entstanden. „Das ist mir da einfach in den Sinn gekommen“, sagt Jäger. Der Begriff sei auch schon in der Bürgerschaft angekommen. Das können seine Kollegen nur bestätigen. Als Visualisierung gibt es seit 2016 übrigens ziemlich genau auf den drei Gemarkungsgrenzen einen von einem Steinmetz gestalteten Stein, der das Dreieck symbolisiert.