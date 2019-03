Finanzen „Wir sind stolz auf unsere kleine Stadt“

Ilshofen / Ute Schäfer

Einstimmig und en bloc verabschiedeten die Gemeinderäte in Ilshofen das Haushaltswerk 2019 – sprich: Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Stellenplan und mittelfristige Finanzplanung. Zuvor hatten die drei Fraktionsvorsitzenden Klaus Fischer, Rudi Berger und Oliver Paul ihre Haushaltsreden gehalten.

Klaus Fischer (Freie Wählerschaft/Unabhängige Bürgerliste) freute sich darüber, dass die Ilshofener Wirtschaft „verhalten optimistisch“ sei, und dass Ilshofen in den vergangenen Jahren Schulden abbauen und Rücklagen habe bilden können – trotz Wirtschafts- und Finanzkrise. Der Schuldenstand lag 2005 bei 3,5 Millionen, rechnete Fischer vor. Heute betrage er nur noch 770 000 Euro. Gleichzeitig wurde ein Rücklagenpolster von 5,8 Millionen angesammelt. „Es wurde gewaltig in die Infrastruktur der Gemeinde investiert und bedeutende Vermögenswerte geschaffen.“ Rudi Berger (CDU/Freie Wähler) drückte es so aus: „Wir sind stolz auf unsere kleine Stadt und ihre Teilorte.“

Auf Kante genäht

Dennoch sei das Zahlenwerk „auf Kante genäht“, sagte Bürgermeister Martin Blessing, der sich freute, dass die Fraktionen keine „haushaltsrelevanten Anträge“ stellten. CDU/Freie Wähler und Offene Liste/SPD hatten gleich gar keine auf ihrer Agenda. Für die Freie Wählerschaft/Unabhängige Bürgerliste beantragte Klaus Fischer eine detaillierte Kostenermittlung des Breitbandausbaus, die Übertragung des Haushaltsrestes „Jugendförderung“ auf den laufenden Haushalt und eine Diskussion mit Vertretern der Ärzteschaft um die künftige ärztliche Versorgung. Diese will Blessing nun „projektmäßig“ mit dem Gemeinderat aufgreifen. Denn: „Gemeinsam erreicht man mehr.“

Fischer regte auch die Kostenübernahme von Insektenhotels für Ilshofen vor. Auch das will Blessing gerne verfolgen, sagte er: „Vielleicht zusammen mit der Schule. Da kann so etwas im Werkunterricht entstehen.“ Doch es nützt kein Insektenhotel, wenn die Insekten nicht blühende Pflanzen zur Nahrung finden. Deshalb sollen Blühstreifen an der Schmerachaue angelegt werden, sagte Blessing.

Bauplätze ein großes Thema

Alle drei Haushaltsredner hatten auch das Thema Bauplätze und Bauplatzvergabe auf der Agenda. Denn die verfügbaren Bauplätze in Ilshofen „gehen gegen null“, sagte Rudi Berger und mahnte bei der Erschließung von neuen Bauplätzen zur Eile. Der Grunderwerb müsse forciert werden. Falls die 1,2 Millionen, die im Haushalt dafür eingestellt sind, nicht ausreichen, „werden wir einer Erhöhung zustimmen.“

Oliver Paul (Offene Liste/SPD) forderte, bei der Bauplatzvergabe soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Gerade im großen Baugebiet „Ilshofener Höhe“ müsse ein Punktesystem verankert werden, das „sozialen Mietwohnungsbau genauso berücksichtigt wie besondere konzeptionelle Ansätze, städtebauliche Qualität sowie stadtklimatische und ökologische Aspekte.“

Wer dabei und im Rat mitarbeiten will, ist willkommen: „Am 26. Mai sind Kommunalwahlen“, erinnerte Klaus Fischer. „Wir alle würden es begrüßen, wenn sich viele Frauen und Männer bereit erklären, auf einer der Listen zu kandidieren und so bürgerschaftliches Engagement ausdrücken.“