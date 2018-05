Kommunalverwaltung „Wir sind in erster Linie Dienstleister“

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Vor etwa zwei Jahren erschien in der Zeitung schon einmal ein Bericht über Marina Köhler. Im März 2016 war die damals 22-Jährige die erste Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises geworden. „Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht, ich habe da etwas entwickeln dürfen“, betont sie rückblickend. Aber es sei eben eine befristete Stelle gewesen, deshalb habe sie sich rechtzeitig umorientiert. Bereits beim Studium an der Verwaltungsfachschule sei ihr außerdem klar geworden, dass sie mit weniger als einer leitenden Position auf Dauer nicht glücklich werden würde: „Ich übernehme gerne das Ruder und sage, so geht das oder so geht das nicht.“

Als Hauptamtsleiterin im Rosengartener Rathaus ist die junge Frau nun in ihrem Element. Seit Jahresbeginn hat sie sich mit Elan an den Berg von Aufgaben gemacht, die mit der Stellung einhergehen: Grundschule, Kindergärten und Jugendarbeit, Personalbeschaffung, das Melde-, Personenstands- und Marktwesen, das komplexe Thema Recht und Sicherheit, Arbeitsschutz, Bürgerbüro, Bauhof, Wahlen und mehr fallen in ihren Bereich. „Die ganze Palette von A bis Z“, wie sie zufrieden zusammenfasst.

Dass sie sich nach ihrer Ausbildung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung gegen eine Karriere in der Privatwirtschaft und für den öffentlichen Dienst entschied, hatte einen guten Grund. Sie gehöre zu einer Generation, die aufräumen wolle mit dem verbreiteten Bild vom schwerfälligen Beamten: „Ich finde so ein Verhalten traurig, wir sind schließlich in erster Linie Dienstleister und haben dafür zu sorgen, dass das Zusammenleben in einer Kommune reibungslos funktioniert.“

„Dienst nach Vorschrift“ gebe es im Rathaus von Rosengarten weder für ihre Kollegen noch für sie selbst: „Ich bin durchaus mal bis 21 Uhr im Büro, wenn etwas dringend erledigt werden muss, und das halten meine Mitarbeiter genauso.“ Sie wolle eine aufmerksame Ansprechpartnerin sein, die alle Anliegen so schnell wie möglich in Angriff nimmt und den Betroffenen sofort Rückmeldung gibt, sollte es doch mal länger dauern. Bei jeder Entscheidung müssten die daraus erwachsenden Folgen berücksichtigt werden. „Das große Ganze sehen“, nennt es Marina Köhler.

Natürlich sei der Kundenkontakt nicht immer einfach. Wenn etwa jemand anruft, der die berühmte „nur eine Minute“ sein Auto da abgestellt hat, wo es nicht erlaubt ist, und dafür mit einem Knöllchen bedacht wurde: „Manche Fahrzeugbesitzer nehmen das sehr persönlich.“

Doch letztlich erlebe sie die Rosengartener als freundlich und für nachvollziehbare Argumente offen. Diplomatie sei für das Rathaus-Team stets das Mittel der Wahl: „Schließlich sind wir ja auf unsere Bürger angewiesen.“ Wertvolle Ideen mit Entwicklungspotenzial, die aus der Einwohnerschaft an sie herangetragen werden, nehme sie dankbar auf, sagt Köhler.

Wie sah ihre bisher größte Herausforderung als Hauptamtsleiterin aus? „Als Verantwortliche für das Feuerschutzwesen war ich gleich im Januar mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von Einsätzen konfrontiert.“ Allein in der ersten Woche des Jahres sei die Rosengartener Feuerwehr viermal ausgerückt, unter anderem zur DLRG-Übung auf dem Kocher, die für eine Rettungsschwimmerin tödlich endete.

Wichtig ist ihr ebenso der Umgang mit obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen in der Gemeinde: „Solchen Situationen sind Schicksalsschläge vorausgegangen und da möchte ich so viel Unterstützung leisten, wie nur irgend möglich.“

Als Mensch, der gerne strukturiert arbeitet, hält Marina Köhler große Stücke auf Bürgermeister Jürgen König: „Ich will hier ja keine Werbung machen, aber alles, was er tut, macht er absolut top.“ Dass er sich um seine Leute kümmert, hat sie gleich an ihrem ersten Arbeitstag bemerkt. Da lag ihr Schreibtisch zur Begrüßung voller bunter Kalorienbomben aus der Westheimer Süßwarenfabrik Reutter.