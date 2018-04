Mobilität „Wir müssen motivieren“

Norbert Acker

In den vergangenen Jahren hätten die Stadtwerke Schwäbisch Hall einiges getan, um die Nutzung des Fahrrads für den Weg zur Arbeit und zurück zu steigern. So verfüge man beispielsweise über deutlich mehr Fahrradständer, als zurzeit benötigt. „Mittlerweile haben wir sicherlich 30 bis 40 Mitarbeiter, die mit dem Rad kommen“, berichtet Thomas Deeg, Leiter Marketing und Vertrieb der Stadtwerke. „Darunter sind viele Schönwetterfahrer, aber auch welche, die wirklich bei jedem Wetter mit dem Rad fahren.“ Die meisten kämen aus Hall, vereinzelte Kollegen auch von weiter her.

Deeg sitzt in seinem Büro beisammen mit Stefano Rossi, dem Klimaschutzbeauftragten der Stadt Schwäbisch Hall, dessen Crailsheimer Pendant Johannes Löblein und Dieter Wolfarth, Vorsitzender der Ortsgruppe Schwäbisch Hall des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Gemeinsam wollen sie für den gesamten Landkreis ein Thema anstoßen, dass ihnen allen am Herzen liegt: der fahrradfreundliche Arbeitgeber. „Das ist eine Initiative von uns mit Unterstützung der EU“, erklärt Wolfarth. Er habe zu diesem Thema auch schon bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises vorgesprochen. „Man muss in Unternehmen oder Behörden immer jemanden finden, der sich für das Thema interessiert.“ Solche Partner hat er in Person von Deeg, Rossi und Löblein schon getroffen. Auch Caroline Mayer, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, ist involviert. „Hier geht es um nachhaltige Mobilität, daher macht es Sinn, das Thema bei den Klimaschützern zu verankern“, sagt Rossi. „Das ist etwas mit guter Außenwirkung. Wir engagieren uns ja auch beim Arbeitskreis fahrradfreundlicher Kommunen.“

Oft reichen Kleinigkeiten

Man lebe zwar in einem Auto-Bundesland, doch gerade dort sei es wichtig, den Gebrauch des Fahrrads zu pushen, sagt Rossi: „Wir müssen die Leute mehr motivieren.“ Und hierbei seien Arbeitgeber wichtige Ansprechpartner, ergänzt ADFC-Mann Wolfarth: „Unternehmen können sich dabei auch von uns zertifizieren lassen. In der Region gibt es schon mehrere Beispiele.“ Das sei aber nicht unbedingt nötig, um als fahrradfreundlicher Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Oftmals reichten schon Kleinigkeiten. „Auf einen Pkw-Stellplatz passen fünf bis sechs Fahrradständer“, so Wolfarth. „Arbeitgeber tun so etwas für ihre Mitarbeiter und für sich.“ Die Gesundheit würde durch das Radfahren gestärkt und gesunde Mitarbeiter seien doch im Sinne aller Arbeitgeber. Bislang seien seine Erfahrungen bei der Ansprache von Unternehmen aber „durchwachsen“. „Dabei gehört das Radfahren auch klar zum Gesundheitsmanagement“, sagt Wolfarth.

Image und Anerkennung

Bei Behörden wie den Haller oder Crailsheimer Stadtverwaltungen ist das Thema schon angekommen. „Es werden immer mehr, die mit dem Rad kommen“, sagt Löblein. „Kurze Wege sind eh schneller mit dem Rad zu bewältigen, auch dienstliche Fahrten“, ergänzt Rossi. Es gebe so viele Möglichkeiten für Arbeitgeber, das Radfahren für Mitarbeiter attraktiver zu machen, sagt Wolfarth. Er denke da unter anderem ans E-Bike-Sharing. Und für die Unternehmen springe auch noch mehr dabei heraus: Imagesteigerung und Anerkennung.

„Wir werden unsere Fahrradfreundlichkeit auf jeden Fall ausbauen“, verspricht Deeg für die Stadtwerke Hall. „Wenn wir es schaffen, die Zahl der Fahrradfahrer zu erhöhen, ist das eine gute Sache.“ Man müsse ja nicht für immer auf das Zweirad wechseln, aber mehr Radfahren sei auch gut für die Klimabilanz. Und heute könnten sich selbst Anzugträger, ohne Angst um den feinen Zwirn haben zu müssen, mit dem Rad bewegen. „Dank E-Bikes, Pedelecs und leichter Schutzkleidung“, erklärt Wolfarth.

Aber wenn der eigene Arbeitgeber kein Interesse an dem Thema hat? „Dann kann man auch als Arbeitnehmer aktiv werden und das Thema ansprechen“, sagt Rossi. Die Klimaschutzbeauftragten sowie der ADFC würden da auch gern weiterhelfen.

Info Die Website des ADFC-Ortsverbands Schwäbisch Hall findet sich unter www.adfc-bw.de/schwaebisch-hall