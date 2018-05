Zulieferer „Wir müssen kämpfen“

Next

© Foto: just

Mutter Bärbel und Sohn Uli Ostertag bei Metailldesign. © Foto: just

© Foto: just

Zu Besuch bei Metalldesign. Einzelne Arbeiten werden in dem Gaildorfer Unternehmen noch von Hand erledigt. Die Geschäftsführer Sven Hartmann (Vierter von links) und Uli Ostertag (Erster von rechts) führen die Besucher durch das Unternehmen. © Foto: just

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Am neuen Standort hat Metalldesign rund 3 Millionen Euro investiert. Der Umsatz im zurückliegenden Jahr betrug rund 4 Millionen Euro, „und das im Jahr des Umzugs“, merkt Uli Ostertag an. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt stattliche 20 Prozent. „Das Ergebnis ist befriedigend. Doch unser Ziel war es im zurückliegenden Jahr zunächst einmal, eine schwarze Null zu schaffen“, macht Uli Ostertag deutlich.

Die wichtigen Kunden der Metalldesign GmbH und Co. KG sind die großen Spezialmaschinenbauer der Region: Bausch+Ströbel, Optima, Schubert, Groninger, Harro Höfliger … Für sie fertigen die Gaildorfer in kleinen Stückzahlen Maschinenteile – vom einfachen Griff bis zum vorgebohrten und vorgestanzten Detail für das vielteilige Innenleben der hochkomplexen Maschinen. Verarbeitet werden Aluminium sowie unterschiedliche Edelstahl-Qualitäten.

Von Abtsgmünd nach Gaildorf

Das Unternehmen, das demnächst seinen 60. Geburtstag nachfeiern will und 2017 von Abtsgmünd nach Gaildorf umgesiedelt ist, bekam Besuch von Ulrich Bopp (Präsident) und Ralf Schnör (Hauptgeschäftsführer). Der Spitze der Handwerkskammer Heilbronn-Franken hatten sich Landtagsabgeordnete sowie Bankenvertreter angeschlossen.

Mit der Fertigung von jährlich 10 000 bis 12 000 Stückaufträgen sei der Betrieb derzeit an seiner oberen Kapazitätsgrenze. Gefertigt werden Kleinserien, bei denen es auf hohe Qualität und Genauigkeit ankommt. Massenware könne in China wesentlich günstiger hergestellt werden, macht Uli Ostertag deutlich. Metalldesign garantiert hundertprozentige Fertigungsgenauigkeit. Bevor die Ware den Betrieb verlässt, wird jedes Stück nochmals nachvermessen, außerdem werde das Material geprüft bevor es zum Kunden geht.

Entstanden ist Metalldesign aus einem Betrieb, der sich auf das Schleifen von Metallmöbeln spezialisiert hatte. Heute bietet das Unternehmen auf modernsten computergesteuerten Maschinen alles an, was die Kunden in der Metallverarbeitung erwarten. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir alles selbst machen. Manchmal sogar tagesaktuell“, macht Sven Hartmann deutlich.

Ungetrübt ist die Freude der beiden Geschäftsführer allerdings nicht. Die Online-Verbindung im neuen Gewerbegebiet an der B 19 rund um den Julius-Wizemann-Ring könnte schneller sein. Bei den Kunden lassen sich die steigenden Kosten durch technische Ausrüstung, Personal und Material nur schwer durchsetzen. Nicht erfreut sind Uli Ostertag und Sven Hartmann darüber, dass demnächst die Brücke bei Mün­ster für mehrere Monate gesperrt wird und Mitarbeiter, Kunden sowie Transporte dadurch einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen müssen.

Das vielleicht größte Problem ist es aber, Fachkräfte zu bekommen. Das gelingt immer weniger, beklagen die Unternehmer. So behilft sich Metalldesign unter anderem durch eine Mannschaft aus Ungarn, die regelmäßig anrückt, um über drei Wochen hinweg eine Nachschicht zu übernehmen.

„Gezielte Zuwanderung“

Die Aufgaben der Metallverarbeiter seien komplex. „Die Maschinen programmieren, rüsten, fertigen – das müssen meine Leute alles selbst können“, macht Uli Ostertag die Herausforderungen deutlich. „Wir müssen kämpfen“, sagt er mit einem Lächeln, das vermuten lässt, dass Ostertag das Kämpfen gewohnt ist.

Ulrich Bopp, der Präsident der Handwerkskammer, versprach, sich dafür einzusetzen, dass die Ausbildungsmisere im Handwerk weiter gemildert wird. Zumindest will sich der Handwerkskammerpräsident auf politischer Ebene dafür Gehör verschaffen. Eine Erleichterung verspricht er sich zumindest von einem „vernünftigen Zuwanderungsgesetz“. Nach Metalldesign besuchte die Delegation am Montag auch die Haller Signal-Design sowie die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft, beide in Schwäbisch Hall.