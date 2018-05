Wiederaufbau „Wir machen eins nach dem anderen“

Steinkirchen / Norbert Acker

Auch in Steinkirchen laufen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Infrastruktur auf Hochtouren. Die Zerstörungen durch die Sturzflut vom 29. Mai 2016 werden beseitigt.

Seit rund sechs Wochen ist auch die Ortsmitte von Steinkirchen wieder eine Großbaustelle. „Alles läuft bestens“, sagt Klaus Gehring vom Untermünkheimer Ingenieurbüro Gehring. Er hat die umfangreichen Arbeiten geplant. Die reinen Baukosten für den Wiederaufbau von Steinkirchen beziffert er auf rund 4,5 Millionen Euro. „Derzeit sind schon Aufträge in Höhe von etwa 2,9 Millionen Euro vergeben worden“, ergänzt Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch. Er und Gehring machen sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten.

Zwei Kolonnen im Einsatz

Deren Dimensionen sind beeindruckend. „Man muss sich vorstellen, dass 60 bis 70 Prozent des Orts aufgerissen sind“, sagt Harsch. Zwei Kolonnen des Aalener Bauunternehmens Awus sind im Einsatz, dazu kommen noch Subunternehmer. „Wir machen das in Abschnitten“, erklärt Gehring. „Die Leute sollen sich ja noch im Ort bewegen können.“ Natürlich gebe es Einschränkungen, doch man schaue immer danach, alles in Absprache mit den Anwohnern zu regeln. Drei bis vier Mal pro Woche schaut Gehring dazu in Steinkirchen nach dem Stand der Dinge. Es gebe auch regelmäßige Jour fixes, die auch meist von Bürgern besucht werden. „Dazu sind die Besprechungen ja auch gedacht“, sagt Harsch. „Wir kommen gut mit den Anwohnern zurecht“, bestätigt Awus-Kapo Lukas Brandstetter in seinem Bagger sitzend. Seit 2017 ist er schon mit seiner Mannschaft in Steinkirchen im Einsatz.

Der Ort sieht aus wie ein gigantisches Materiallager. Rohre, Leitungen, Material zum Verfüllen und Betonfertigteile für die Kanäle sind auszumachen. Bagger heben Schächte aus und füllen fertige Teile wieder auf. Die blauen Kunstoffleitungen am Straßenrand weisen auf die momentane Notversorgung mit Wasser hin. Die neuen Brücken stehen schon, aber so nackt wie zurzeit werden sie nicht bleiben. „Sie werden noch mit Muschelkalk verkleidet“, erklärt der Planer. Überhaupt die Brücken: Sie seien so konzipiert, dass in Zukunft „mehr durch kommen kann“, falls es bei einem starken Regen zum Abtransport von Geröll kommt. Im oberen Verlauf des Reichenbachs sei darüber hinaus schon ein Geröllfang installiert worden.

Erst Tiefbau, dann Klinge

„Wir machen eins nach dem anderen“, sagt der Bürgermeister. Denn wenn die Tiefbauarbeiten erst einmal erledigt sind, folgten noch die Sanierungsarbeiten an der Klinge. Unter anderem ginge es an die Sohle des Reichenbachs im Ortskern. „Das geht rein logistisch aber erst, wenn der Ort fertig ist.“ Die Förderanträge für den Wasserbau seien schon gestellt. Seine Hoffnung für Steinkirchen: „Es wäre schön, wenn auch Privatleuten nachziehen würden und sanieren.“ Ein Glücksfall sei, dass die Telekom den Breitbandausbau bis ins Haus anbietet. „Das ist nicht selbstverständlich heutzutage“, so Harsch. Bis Ende des Jahres will man in Steinkirchen endgültig fertig sein. „Das schaffen wir“, sagt Gehring. Das habe ihm auch das Bauunternehmen bestätigt.