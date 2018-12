Jubiläum „Wir identifizieren uns mit dieser Stadt“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Das große Ziel ist es, den Verein für die Menschen erlebbar zu machen. „Die TSG ist ein Faktor von Schwäbisch Hall. Wir identifizieren uns mit dieser Stadt.“ Das macht TSG-Präsident Kurt Hocher deutlich. Deshalb war es den Verantwortlichen bei der Planung der Feierlichkeiten auch wichtig, „ins Zentrum zu kommen“.

Veranstaltungen in den Sporthallen oder dem Kurz-Areal wurden verworfen, die meisten finden im Herzen der Stadt statt – dort, wo die TSG ihre Wurzeln hat. So war es Hocher besonders wichtig, auch ein Event für die Jüngeren zu organisieren. „Rund 50 Prozent unserer Mitglieder, also 1300, sind unter 18 Jahre.“ Sie sollen mit ihrem Verein am 31. Mai feiern können, wenn DJs in einem Zelt am Haalplatz für Stimmung sorgen.

Die TSG war bei ihrer Gründung zunächst der „klassische Turnverein“. Nach und nach kamen zunächst die Ballsportarten hinzu. Ende der 1960er- und in den 1970er-Jahren nahm die TSG Judo, Basketball, Volleyball und Karate auf. 1983 folgte American Football. „Damals sagte man Trendsportarten dazu. Heute sind sie fest etabliert. Der damalige Vorsitzende Roland Schmid war ein Visionär. Er hat diese Sportarten gerne aufgenommen.“ Mittlerweile sind vor allem die Footballer als vierfacher deutscher Meister überregional bekannt.

21 Abteilungen hat die TSG, das heißt auch 21 Abteilungsleiter. Diese sollen sich auf ihren jeweiligen Sport konzentrieren können. Deshalb ist die TSG momentan so strukturiert, dass die Kosten für den Sportbetrieb, also für Pässe, Lizenzgebühren, Sportstätten, die Übungsleiter und deren Ausbildung zentral übernommen werden. „Was darüber hinausreicht, müssen sich die Abteilungen über Sponsoren suchen.“

Die Vielfalt der TSG soll auch in einer Ausstellung im Rathaus-­Foyer erlebbar werden. Diese soll am Gründungstag, dem 31. August, eröffnen. Geplant ist laut Hocher, einige Schlaglichter zu setzen. „Die TSG bei der Gründung, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sowie die Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg und heute.“ Die Festschrift ist für das Ende des Jahres geplant. „Oft wird diese zum Jubiläumstag selbst veröffentlicht, aber dann fehlt dort die Feier selbst“, erklärt Hocher.

In Baden-Württemberg gibt es nur wenige Vereine, die älter als die TSG Hall sind. „Sie hat sich permanent verändert. Das wird auch für die Zukunft notwendig sein, damit der Verein weiter so erfolgreich ist“, wagt Hocher einen Blick voraus. Das Ehrenamt stoße an seine Grenzen. „Es geht künftig aber nicht nur um Professionalisierung, sondern auch um Kooperationsfähigkeit“, ist er sich sicher und verweist auf die Entstehung des Optima-Sportparks, der gemeinsam mit den Unicorns, den Sportfreunden Hall und der Stadt realisiert wurde.