Betreuung „Wir haben ein tolles Team“

Sigrid Bauer

Als ich die Stelle unserer Leiterin Frau Schmieg-Güttler übernehmen sollte, dachte ich zuerst, so ganz ohne Kinder, das geht nicht“, erinnert sich Anja Wallisch. Aber zum Glück ist sie nicht nur mit Verwaltungstätigkeiten beschäftigt. „Ich suche jeden Morgen das Gespräch mit den Kolleginnen in den Gruppen. Da habe ich dann auch Kontakt mit den Kindern. Und wenn eine Mitarbeiterin ausfällt, helfe ich aus“, berichtet sie. Vor Kurzem hat sie erstmals ein Bewerbungsgespräch geführt. „Wir öffnen bald eine zweite U 3-Gruppe und müssen Personal einstellen“, erklärt sie. Die Kinder wüssten, dass sie die Leiterin sei. „Heute hat mich ein Junge gefragt, warum ich in der Gruppe bin, ich würde doch im Büro arbeiten“, erzählt sie und lacht.

Ansprechpartnerin für viele

Sie ist Ansprechpartnerin, wenn die Eltern Fragen haben oder sie ihre Kinder krank melden. Mit dem Gesundheitsamt hält sie Rücksprache, wenn ansteckende Krankheiten umgehen. „Ich stehe auch immer mit dem Rathaus in engem Kontakt“, so Wallisch. Sie erstellt Dienstpläne, plant die regelmäßigen Teamsitzungen und organisiert Aushilfskräfte, wenn Kolleginnen krank sind. „Wir haben ein tolles Team und es gibt zum Glück wenig Probleme“, freut sie sich. Wichtig ist Wallisch der Austausch mit anderen Kita-Leitungen. „Auch deshalb mache ich ab April eine Fortbildung“, sagt sie.

Das Kinderhaus arbeitet nach dem situationsbezogenen Ansatz. Was das bedeutet, schildert sie an einem Beispiel: „Wenn wir beobachten, dass die Kinder viel mit Flugzeugen spielen, sich welche aus Papier basteln, greifen wir das auf und machen daraus ein Flugzeugprojekt.“ Außerdem gibt es immer ein Jahresthema, das aktuelle heißt „Bauernhof“. „Das gilt für alle Gruppen, auch für die ganz Kleinen in der Krippe“, erklärt sie. Jeden Monat steht ein anderes Bauernhoftier im Mittelpunkt. „Ideen bekommen wir auch von den Kindern. Auf der Kinderkonferenz schlagen sie uns vor, was sie gern zu dem Thema machen wollen. Das nehmen wir ernst und setzen es um“, berichtet sie. Sie haben bereits die Käserei in Geifertshofen besucht – und das zu Fuß. „Man muss sie motivieren und Spiele machen, dann vergessen die Kinder ganz, dass sie immer noch laufen“, so Wallisch. Demnächst steht eine Kutschfahrt an. Die Krippenkinder waren übrigens zu Besuch auf einem Bauernhof und bekamen eine kleine Führung im Stall. „Die Leute unterstützen die Kita gern. Es gibt ja noch einige Höfe mit Schafen, Hühnern und Kühen.“

Heute geht es ums Ei. Gut, dass das Kinderhaus eine eigens für die Kinder eingerichtete Küche hat. „Wir machen in Gruppen von vier, fünf Kindern Rührei, das geht auch mit den ganz Kleinen schon“, so die Kita-Leiterin, die selber zwei Kinder im Alter von 18 und 9 Jahren hat.