Vellberg Grundschule: „Wir freuen uns über jeden Neuen“

Vellberg / Sigrid Bauer

Freiwillige Helfer sind in der Grundschule Vellberg immer willkommen. Sie übernehmen wichtige Aufgaben.

Wiltrud Dambach engagiert sich zusammen mit drei weiteren Lernhelfern vor allem im Deutschunterricht für die Flüchtlingskinder an der Vellberger Schule – eine Aufgabe mit vielen Herausforderungen. „Anfangs hatten wir weder ein Konzept noch brauchbares Lernmaterial. Die Schule sollte, ohne darauf vorbereitet zu werden, Kinder in die Klassen aufnehmen, die so gut wie kein Deutsch sprachen – eine komplette Überforderung für alle Beteiligten“, erinnert sich die Sonderschullehrerin im Familienurlaub an die schwierige Zeit im Frühjahr 2016.

Jeder hat seine Methode

Mittlerweile habe jeder der ehrenamtlichen Sprachhelfer seine eigene pädagogische Methode entwickelt und aus den Erfahrungen gelernt. „Ich arbeite gern mit Bildkärtchen und Lernspielen, eine Kollegin, eine pensionierte Lehrerin, übt mit ihren Schülern mithilfe von Bildergeschichten Deutsch“, schildert sie. Für andere Kinder sei ein Sprachkurs mit einem Arbeitsheft geeignet. Die meisten Flüchtlingskinder könnten sich inzwischen im Alltag gut ausdrücken, aber es fehle am Hochdeutsch, an der Grammatik. „Das können wir mit diesem Setting nicht leisten. Wir versuchen aber, das Beste daraus zu machen“, stellt sie klar. Es sei schön, Fortschritte zu sehen, das mache Mut, betont die Mutter zweier Töchter im Grundschulalter, die sich auch noch als Lesepatin und in der Hausaufgabenbetreuung engagiert. „Wir freuen uns über jeden neuen Mitarbeiter, vor allem im Team der Sprachhelfer“, betont sie.

Seit über zehn Jahren ist Gaby Boll Lesepatin in der Grundschule. In diesem Schuljahr ist sie für eine dritte Klasse zuständig. Ein bis zwei Stunden in der Woche übt sie mit schwächeren Kindern Lesen und Texte zu verstehen. „Die Kinder freuen sich darauf und mir macht es auch Spaß. Inzwischen unterstütze ich zusätzlich die Sprachhelfer beim ­Deutschlernen mit den Flüchtlingskindern“, schildert sie.

In die Nachmittagsbetreuung sind ebenfalls Ehrenamtliche eingebunden, zurzeit 14. Sie organisieren Bastel- und Spielangebote. Sehr aktiv über viele Jahre ist Daniela Klenk. „Ich habe bisher praktisch jeden Monat einen Nachmittag mit den Kindern gebastelt oder einen Ausflug gemacht“, erzählt sie. Besonders viele Anmeldungen hat sie immer zu den Bastelnachmittagen für den Muttertag. „Da dürfen ausnahmsweise auch 20 Kinder mitmachen, sonst sind es meist um die 15“, erklärt sie. Gern filzt sie mit den Schülern: Grüne Schmetterlingsraupen wie die Raupe „Nimmersatt“ oder Namensschilder sind so schon entstanden. Mehrmals hat sie Fahrten zum Diak organisiert, wo die Kinder eine speziell auf sie zugeschnittene Führung durch das Krankenhaus bekamen.

Glitzer kommt gut an

Auch Janina Reinhold nimmt sich trotz ihrer drei Kinder zwischen zwei und zehn Jahren Zeit für Bastelangebote. Die beiden größeren begleiten sie in die Schule. „Für Weihnachten haben wir weiße Porzellanteller mit Dekofarben bemalt und mit Glitzer verziert, das ist sehr gut angekommen, auch bei den Eltern“, berichtet sie. Auch ein Haus aus Keksen und Zuckerguss zu bauen, machte den Kindern viel Spaß.

„Vellberg hat eine tolle Schule“, meint Marion Kurz. Deshalb ist sie seit der Grundschulzeit ihrer beiden Kinder, die längst weiterführende Schulen besuchen, im Förderverein, dem Freundeskreis der Schule, aktiv. Er ist immer bei der Schulanmeldung und bei den Jahresabschlussveranstaltungen präsent. „Wir verkaufen kalte Getränke, Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln. Dabei kommen wir mit den Eltern in Kontakt und gleichzeitig nehmen wir Geld ein, mit dem wir Familien unterstützen, die sonst ihre Kinder nicht an Ausflügen oder Veranstaltungen teilnehmen lassen könnten“, erklärt sie. Das könne so abgewickelt werden, ohne dass andere etwas davon mitbekommen, unterstreicht sie.

Rund 50 bis 60 passive Mitglieder hat der Verein. Sie sorgen mit ihren Beiträgen für die finanzielle Ausstattung des Vereins. Mit im Vorstand sind auch der Schulleiter und der Elternbeiratsvorsitzende. „So bekommen wir einiges mit und können gezielt mit Geld unterstützen“, erklärt die Vellbergerin.

Schulleiter Markus Feldmann ist dankbar für die Arbeit der Ehrenamtlichen. „Das Wertvolle an ihrer Tätigkeit ist, dass sie sich teilweise in Einzelarbeit mit den Kindern beschäftigen, was im Klassenverband natürlich nicht stattfinden kann“, schreibt er unserer Zeitung. Als die syrischen Flüchtlingskinder an die Schule kamen, hätten die Sprachhelfer vor allem Zeit mitgebracht, die den Lehrern fehlt. Der Förderverein unterstütze die Schule finanziell und personell vor allem dort, wo der Träger, die Stadt, nicht dazu verpflichtet sei.