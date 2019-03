Sport „Wir brauchen ihn und er uns“

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Sein Händedruck ist fest, die Haut, trotz Winterzeit, gebräunt. Das Gesicht kernig, die Haltung aufrecht. Das ist Wolfgang Schneider, 91 Jahre alt. Sein Alter mögen einige für einen Witz halten. Ebenso seine Tätigkeit: Trainer der Jedermannturngruppe 3 der Post-SG. Das ist wiederum weniger erstaunlich, wenn man seinen sportlichen Werdegang erfährt: Der Haller hat 45-mal das deutsche Sportabzeichen in Gold erhalten. Das Letzte absolvierte er mit 85 Jahren. Mehrmals wurde er in seinem Leben ins Stuttgarter Rathaus zur Ehrung eingeladen.

„Ich glaube, das liegt einfach in den Genen“, sagt er lapidar. Sein Vater sei 60 Jahre im Albverein aktiv gewesen und er musste als kleiner Bub immer mit zu den Sonntagswanderungen, die 20 bis 30 Kilometer lang waren. Vor allem die Vesper danach hat er in guter Erinnerung.

Altersdurchschnitt: 80,25 Jahre

Jeden Mittwoch trifft sich die sogenannte „Jematu“ in der Turnhalle der Grundschule in der Kreuzäckersiedlung. Wenn die Gruppe vollständig ist, erscheinen 15 gut gelaunte Männer. Der Altersdurchschnitt liegt bei 80,25. Den hat „der studierte Mathematiker“, wie sie ihren Mitturner Manfred Rudolph nennen, ausgerechnet. „Wir haben alle höchstens 60 Prozent der Leistungskraft von Wolfgang“, sagt Hilmar Roeske, der mit sechs Jahren Zugehörigkeit das neueste Mitglied ist. Nächstes Jahr feiert die Gruppe ihr 30-jähriges Bestehen.

1969 gründete sich eine Jematugruppe, die sich schließlich wegen Überalterung auflöste. Schneider regte die Gründung der „Jematu 2“-Gruppe an und fand dafür den Trainer Klaus Horter. Die Altersdifferenz in der Gruppe wurde allerdings mit den Jahren zu groß, sodass sich 1990 zwei Gruppen herausbildeten. Es war schwer, einen Trainer für die Älteren zu finden. Die Männer sagten zu dem Fittesten: „Mach doch du!“ Und Wolfgang Schneider machte.

Der Sport beginnt mit einer Aufwärmlaufrunde, gefolgt von einer Stunde Gymnastik mit Theraband, Seil, Ball, Kegeln oder was auch immer Schneider sich ausgedacht hat. Die Männer legen ihre Matten in einen Kreis. Der von Wolfgang Schneider sieht man, im Gegensatz zum Besitzer, ihr Alter an. Mit festem Stand und immer noch muskulösen Waden positioniert er sich auf dem zerrupften Ding, nimmt das Theraband in beide Hände und zieht es auseinander. Seine Unterarmmuskeln spannen sich. Er nimmt das Band doppelt, die anderen Männer lassen es lang. Mit kräftiger und doch sanfter Stimme macht er Ansagen. „Er spornt uns an. Wir brauchen ihn und er uns“, sagt Hilmar Roeske.

Volleyball mit dem Seniorenball

Nach einer Stunde Gymnastik kommt das, worauf sich alle am meisten freuen: 30 Minuten Volleyball spielen. Allerdings mussten sich die Männer vor einigen Jahren ihr Alter eingestehen und den kleinen, schnellen, festen Volleyball durch einen „Seniorenball“, der größer und weicher ist und langsamer durch die Luft fliegt, ersetzen.

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Die Truppe kehrt in die „Postkutsche“ ein. „Da kommen alle mit“, sagt Wolfgang Schneider, der die Sportler dort mit Gehirnjogging-Aufgaben fordert und unterhält. Die Gruppe hat einen tollen Zusammenhalt, sie macht gemeinsame Ausflüge, ersetzt den Trainer, wenn er mal nicht kann, mäht den Rasen auf dem Sportgelände. „Da bin ich stolz drauf“, sagt der jung gebliebene Trainer. Es fällt ihm nicht leicht, das zu sagen. Er will nicht im Mittelpunkt stehen, findet nicht viel dabei, noch so zu sein, wie er eben ist. Aber dass er sich auf die Fahnen schreiben darf, diese in die besten Jahre gekommene Truppe zusammenzuhalten, das gesteht sich Wolfgang Schneider zu.