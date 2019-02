Versorgung „Wir brauchen einen nassen Winter“

Sabine Friedrich

Jörg Braunwald hebt den schweren Sicherheitsdeckel an. Darunter rauscht es, Wasser fließt. „Da kommt jetzt noch viel“, sagt der stellvertretende Leiter der Wüstenroter Wasserversorgung über die Quelle in Altlautern, die den gesamten Ortsteil Neulautern versorgt. Das ist nach dem trockenen und heißen Sommer nicht überall der Fall bei der Eigenwasserversorgung, die in Wüstenrot eine große Rolle spielt.

Deshalb hat die Gemeinde Trinkwasser teuer zukaufen müssen. Braunwald und Thomas Löffelhardt vom Bauamt der Gemeinde wünschen deshalb unisono: „Wir brauchen einen nassen Winter.“ Mit möglichst gleichmäßigen Niederschlägen, damit die Quellen wieder richtig sprudeln.

Hat der Regen der vergangenen Tage nichts gebracht? Braunwald schüttelt den Kopf. „Man merkt noch gar nichts“, sagt er vergangene Woche. Davon hätten nur Quellen profitiert, die knapp unter der Oberfläche lägen – und die können in der Gemeinde nicht mehr für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Sie seien nicht mehr wirtschaftlich gewesen, ganz abgesehen davon, dass es ein Qualitätsproblem gegeben habe, erklärt Löffelhardt.

Braunwald hat ein Beispiel parat, wie rapide sich die Situation durch die Trockenheit der vergangenen Monate verschlechtert hat: Die Quelle in Oberheimbach hat im Frühjahr noch vier Sekundenliter ausgeschüttet, vergangene Woche sind es nur 1,4 Sekundenliter. „Gott sei Dank“, so der Fachmann, seien noch keine Quellen trockengefallen. „Sie bringen weniger als die Hälfte ihrer normalen Schüttung.“

Zwar haben in diesem Sommer in Wüstenrot nicht wie vor 15 Jahren Tankzüge mit Trinkwasser anrücken müssen, um Versorgungsengpässe zu beseitigen. Aber Einschränkungen hat es gegeben: Der Bauhof hat das Gießen von öffentlichem Grün eingestellt, und die Vereine durften die Sportplätze nicht mehr bewässern. Mit der Folge, dass das Grün Schäden davongetragen hat, teilweise ist Gras neu ausgesät worden. Von Rationierungen war die Bevölkerung nicht betroffen. Deren Versorgung habe Priorität, macht Löffelhardt deutlich. Genauso wie die Löschwasserversorgung. „Die war immer ausreichend.“

Im Gegensatz zur Quantität habe der trockene Sommer, in dem der Wasserverbrauch natürlich nach oben geschnellt ist, die Qualität nicht beeinflusst. „Unser Eigenwasser hat eine hohe Qualität, was die laufenden Kontrollen bestätigen“, betont Braunwald. Die Ergebnisse der vierteljährlichen Beprobungen lägen weit unter den Grenzwerten.

70 Prozent des Trinkwassers stammen in Wüstenrot aus eigenen Reservoiren. „Das ist außergewöhnlich viel“, sagt Braunwald. „Wir sind froh, dass wir Eigenwasser haben“, ergänzt Löffelhardt.

12 der 17 Quellen erfüllen die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Deren Wasser läuft in einem natürlichen Gefälle in die fünf Pumpstationen, von wo es in die Hochbehälter gepumpt wird. „Wir haben noch drei Tiefbrunnen“, ergänzt Braunwald. Ein Brunnen befindet sich in Neuhütten, die beiden anderen am Reesbach in Wüstenrot.

Die wasserrechtlichen Genehmigungen machen es möglich, dass Grundwasser „angezapft“ wird. Bis zu einer Höchstmenge dürfen in 24 Stunden zehn Kubikmeter pro Stunde – das sind 10 000 Liter – entnommen werden. Zum Vergleich: Der Wasserverbrauch pro Kopf liegt bei etwa 120 Liter pro Tag.

Deutlich mehr zugekauft

2017 sind in Wüstenrot 252 000 Kubikmeter Eigenwasser verbraucht worden. Von der Nordostwasserversorgung wurden 82 000 Kubikmeter bezogen, im Jahr davor waren es 74 000. Für 2018 liegen noch keine Zahlen vor. Aber sie werden deutlich höher ausfallen. „Ende April 2018 haben wir schon das erreicht, was wir 2017 hatten“, sagt Löffelhardt.

Weil angesichts des Klimawandels Trockenheit ein Dauerthema werden könnte, hat der Gemeinderat ein Strukturgutachten beschlossen, mit dem Ziel, mittelfristig Maßnahmen einzuleiten. Eine Möglichkeit könnte sein, eine Leitung von Neulautern zu Hochbehältern zu legen, die schwach versorgt seien. Die Quelle im Tal ist so ergiebig, dass der Überschlag in den Bach läuft. Auch eine interkommunale Zusammenarbeit, so Löffelhardt, gelte es zu prüfen.