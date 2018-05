Politik „Wir bieten seriösen Populismus“

Beatrice Schnelle

Nun ist auch die Region Hall nicht mehr ohne: Am 1. April gründete hier die PARTEI (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) ihren bundesweit 588. Kreisverband. Fortan wollen die derzeit 47 Mitglieder gemeinsam mit ihrem Vorsitzenden Knud Wetzel erklärtermaßen „sehr gute“ Politik für den Landkreis machen.

„Wir werden seriösen Populismus anbieten“, verspricht der 48-jährige Handwerker, der vor einem Jahr von Stuttgart ins beschauliche Gammesfeld übersiedelte. Von dort bringt er einschlägige Erfahrungen als Landtagskandidat der 2004 von der Redaktion der Satirezeitschrift „Titanic“ ins Leben gerufenen Partei mit. „Es ist besser, dem wenig zufriedenstellenden Zustand von CDU, SPD und den übrigen ‚Etablierten‘ mit Humor zu begegnen, als nur frustriert rumzumeckern“, findet Wetzel.

Rund 30 000 PARTEI-Mitglieder in Deutschland teilen diese Meinung. Sie sorgten dafür, dass ihr oberster Chef Martin Sonneborn als Abgeordneter im EU-Parlament mit provokanten Redebeiträgen auffallen darf, dass ihre Abgeordneten in immerhin drei Kommunalparlamenten vertreten sind und sie wissen seit der letzten Bundestagswahl beachtliche 1,0 Prozent der deutschen Wähler hinter sich.

Gesetzesänderung erreicht

Wie ernst seine sogenannte „Satirepartei“ zu nehmen sei, habe spätestens eine Aktion gezeigt, in deren Folge die Bundesregierung das Parteienfinanzierungsgesetz änderte, weist Wetzel genüsslich auf den jüngsten Erfolg hin: „Wir haben einen lukrativen Goldhandel der AfD mit einem ebenso lohnenden Geldhandel beantwortet, aber leider zerrte Wolfgang Schäuble nur die PARTEI deswegen vor Gericht.“ Die Klage scheiterte in zwei Instanzen, die Gesetzeslücke wurde geschlossen.

Mit dem Landkreis Schwäbisch Hall pflegt der frisch gewählte Kreisvorsitzende eine tiefe Verbindung: „Ich hatte eine Tante in Langenburg und habe vor vielen Jahren im dortigen Freibad mein Seepferdchen gemacht.“ Jetzt genieße er die hohe Lebensqualität in der neuen, alten Heimat. Von den öffentlichen Sitzungen des Blaufeldener Gemeinderats hat er den allerbesten Eindruck gewonnen: „Da herrscht eine erheblich angenehmere Atmosphäre als im Stuttgarter Landtag, die Leute sind super engagiert und wesentlich näher an den Anliegen der Bevölkerung dran.“

Rechnet sich der PARTEI-Kandidat bei den Kommunalwahlen 2019 eine Chance aus? „Na klar“, ist sich Wetzel sicher. „Wir haben nachweislich ein großes Potenzial bei den Jungwählern und ich kenne hier bereits mehrere ältere Mitbürger, die sich als Protestwähler bei uns besser aufgehoben fühlen als irgendwo rechts außen.“

„Großstadtflair“ durch Tunnel

Bis zum Wahlkampf will er mit den Parteigenossen ein Programm auf die Beine stellen, das in bewährter Tradition regionale Missstände durch satirische Überspitzung bloßstellt. Eine „Besamungsaktion“ für blühende Wiesen könnte etwa die Bienen von der PARTEI-Politik überzeugen. Außerdem plädiert Wetzel zugunsten der umstrittenen Obergrenze: „Nicht mehr als drei Ober pro zahlendem Restaurantgast“, lautet seine kategorische Forderung. Der mit steigenden Kosten verbundene Bau des Weiler-Tunnels findet seinen uneingeschränkten Beifall: „Schwäbisch Hall hat dringend ein Projekt wie Stuttgart 21 gebraucht, das vermittelt schließlich echtes Großstadtflair.“

Wer solche Aussagen befürwortet, darf sich auf die Kampagne des jungen Kreisverbands freuen. „Hier könnte ein Nazi hängen“, heißt der doppelsinnige Spruch auf den Plakaten, mit dem die Partei zuletzt bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen für ihre Sache warb. Vor süßen Katzenfotos als Motiv schreckte man in der Vergangenheit ebenso wenig zurück wie vor der Verballhornung wenig aussagekräftiger Slogans der Konkurrenz: „Das Wir entscheidet“ der SPD nahm die PARTEI vor der Bundestagswahl 2013 leicht abgewandelt als „Das Bier entscheidet“ für die eigenen Zwecke in Anspruch.