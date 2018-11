Kindergarten „Wir appellieren an die soziale Verantwortung“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

„Wir bitten den Gemeinderat, die aktuell geplante Erhöhung nicht zu beschließen.“ Das schreibt der Vorstand des Gesamtelternbeirats. Die Verwaltung soll den „Deckungsbeitrag und die damit verbundenen jährlichen Beitragserhöhungen überdenken“. Zuvor wurden die fünf Rückmeldungen der 15 angefragten Elternbeiräte der städtischen Kindertagesstätten ausgewertet. „Wir appellieren an die soziale Verantwortung der Familienstadt Schwäbisch Hall für Familien und für Kinder“, schreiben Silvia Wagner, Christina Krauseneck, Kerstin Scholl und Linda Schinko in einem Brief an die Stadträte. Dem sind die fünf „Meinungen“ aus dem Kreis der Eltern angefügt. Darin heißt es: „Der Elternbeirat lehnt geschlossen die nunmehr dritte Gebührenerhöhung in Folge (knapp 20 Prozent in 3 Jahren!) ab.“ Gefordert wird auch eine bessere Information über die Kostenseite.

Morgen tagt der Gemeinderat um 18 Uhr im Sitzungssaal der Blendstatt. Auf der Tagesordnung steht die geplante Erhöhung der Elternbeiträge um gut 6 Prozent zum 1. Januar 2019. SPD und Grüne wollen dagegen stimmen.